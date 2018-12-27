Petrol fiyatları ABD'nin açıklamalarıyla yükseldi
Küresel ekonomide görülen kötüleşme etkisiyle 17 ayın en düşük düzeyine inerek 50 dolar sınırına yaklaşan petrol fiyatları, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı'nın Çin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik iyimser açıklamaları ile yüzde 7.9 artarak, 23 ayın en yüksek artışını gördü.
- DHA
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, 54.34 dolardan, ABD hafif petrolü de 46.97 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD hisse senedi piyasalarında görülen sert düşüş sonrasında riskten kaçınan yatırımcıların güvenli liman arayışı altı ayın en yüksek düzeyine yükseldikten sonra, ABD Başkanı Donald Trump´ın düşnen hisse senedi fiyatları hakkındaki"astın almak için harika bir fırsat" yorumu etkisiyle risk iştahının azalmasıyla yükselişini yavaşlattı.
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