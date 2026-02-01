İSTANBUL 8°C / 6°C
  Petrol gerçek sahibine dönüyor! YPG, Suriye'ye teslim edecek
Dünya

Petrol gerçek sahibine dönüyor! YPG, Suriye'ye teslim edecek

Suriye'de terör örgütü YPG ile varılan yeni anlaşma yarın devreye girecek. YPG ile yapılan mutabakata göre örgüt, Rimeylan ve Suveydiyye petrol sahaları ile Kamışlı Havalimanı'nı 10 gün içinde Şam yönetimine teslim edecek.

HABER MERKEZİ1 Şubat 2026 Pazar 08:27 - Güncelleme:
Petrol gerçek sahibine dönüyor! YPG, Suriye'ye teslim edecek
ABONE OL

Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SGD arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı açıklanmıştı.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Suriye TV'ye yaptığı açıklamada, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki Rimeylan ve Suveydiyye petrol sahaları ile Kamışlı Havalimanı'nın 10 gün içinde Şam yönetimine teslim edilmesinin planlandığını aktaran Mustafa, yeni atanan Haseke güvenlik müdürünün de pazartesi görevine başlayacağı kaydetti.

ORDUYA ALIM BAŞLIYOR

Bakan Mustafa, "SDG'liler, Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri tugaylara bireysel olarak entegre edilecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Suriye'deki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor ve bu anlaşmayı desteklemek için çalışan herkese teşekkürlerini sunuyor" ifadesi paylaşıldı.

