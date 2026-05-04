  Petrol gitti sefalet geldi! Trump'ın ''özgürleştirme'' operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı
ABD'nin Venezuela müdahalesi ve Nicolas Maduro'nun kaçırılmasının üzerinden dört ay geçmesine rağmen, Trump'ın 'ekonomik refah' vaatleri bir fiyaskoya dönüştü. Bu süreçte Venezuela halkı daha da yoksullaşırken; sağlık, eğitim, ulaşım ve temel kamu hizmetlerindeki kronik altyapı sorunları giderek derinleşti. Öte yandan ABD Enerji Bakanı Chris Wright, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkenin petrolünü 'süresiz' kendilerinin satacaklarını söylemişti. Wright, Venezuelalılar için daha fazla iş imkanı, daha yüksek ücretler ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak istediklerini savunarak, ABD'nin 'Venezuela halkını ve ekonomisini özgürleştirmeyi' amaçladığını iddia etmişti.

4 Mayıs 2026 Pazartesi 09:37
ABD ordusunun Nicolas Maduro'yu kaçırdığı operasyondan sonra Başkan Donald Trump'ın 'Venezuela halkı zenginleşecek" vaadi tutmadı. Aradan geçen 4 aylık süreçte Venezuela halkı daha da fakirleşti.

Amerikan güçlerinin 3 Ocak'ta Karakas baskınıyla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından Başkan Donald Trump'ın, "Değişimle ülkede ekonomik refahın artacağı" vadi boş çıktı.

New York Times gazetesi, Trump'ın "Venezuela halkını seviyorum. Venezuela'yı yeniden zengin ve güvenli hale getiriyorum" açıklamasının ardından Venezuela'nın Maduro sonrası refah seviyesini araştırdı. Buna göre Trump ve Venezuela'nın geçici lideri Delcy Rodriguez'in ekonomideki iyimser beklentileri gerçeklikle uyuşmadı. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, 11 Şubat'ta, ülkenin petrolünü 'süresiz' kendilerinin satacaklarını söylemişti.

Wright, Venezuelalılar için daha fazla iş imkanı, daha yüksek ücretler ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak istediklerini savunarak, ABD'nin "Venezuela halkını ve ekonomisini özgürleştirmeyi" amaçladığını iddia etmişti. Ancak araştırmaya göre bazı akademisyenlerin aylık gelirleri birkaç dolar seviyesine kadar düştü.

BOLIVAR DEĞER KAYBETTİ

Petrol endüstrisinin yeniden inşasının 180 milyar dolardan fazla maliyet ve 10 yılı aşkın süre gerektirebileceği hesaplandı. Ulusal para birimi Bolivar, değer kaybetmeye devam etti.

Öte yandan 5 kişilik bir ailenin aylık harcaması 610 dolara çıktı. Kamu hizmetleri, ulaşım, sağlık ve eğitim sistemlerinde ciddi altyapı eksiklikleri devam etti.

