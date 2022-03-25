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Dünya

Petrol hırsızlığının maliyeti 3,27 milyarı buldu

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, 13 aydaki petrol hırsızlığının tutarının 3,27 milyar dolar olabileceği bildirildi.

AA25 Mart 2022 Cuma 21:33 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 21:33
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Nijerya Petrol Üretim Düzenleme Komisyonu (NUPRC) Başkanı Gbenga Komolafe, yaptığı açıklamada, ülkede büyük petrol hırsızlığının yaşandığını ve bunu bir "felaket" olduğunu belirtti.

Komolafe, ülkede Ocak 2021-Şubat 2022'ye kadar petrol hırsızlığının zararı 3,27 milyar dolar olabileceğini kaydetti.

Petrol hırsızlığının, Nijerya'nın dövize ihtiyaç duyduğu bir dönemde yatırım için caydırıcı olmaya devam ettiğini işaret eden Komolafe, hükümetin bu sorununa son vermeye kararlı olduğunu vurguladı.

Nijerya deniz kuvvetleri, ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Delta eyaletinde yasa dışı faaliyet gösteren 49 petrol rafinerisi imha etmişti

- NİJERYA, DÜNYADA EN FAZLA PETROL REZERVİNE SAHİP 8. ÜLKE

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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