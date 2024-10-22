Fransa merkezli savaş uçağı üreticisi Dassault Türkiye'nin komşusu Irak'a 12 adet Rafale jeti satmayı planlıyor. Irak, söz konusu Rafale savaş uçaklarıyla ülkenin hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

12 ADET RAFALE JETİNE KARŞILIK PETROL TEKLİF ETTİLER

Irak Savunma Bakanlığı'nın anlaşmasını manşetine taşıyan Fransa merkezi La Tribune gazetesi, "Irak Savunma Bakanlığı şu anda önemli silah alım sözleşmeleri yaparak Fransız savunma sanayiine yakınlaşmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Irak'ın planlarına değinilen haberde, çoğunluğu Fransız radar istasyonlarından oluşan hava savunma ve kontrol sistemine ek olarak Rafale savaş uçaklarının da satın alınacağı bilgisine yer verildi.

Uçakların Irak'a maliyeti hakkında ise, "Toplamda 3,2 milyar dolar değerinde 12 Rafale savaş uçağı satın almayı planlarken, bunun ilk 240 milyon doları peşinat olarak ödendi." denildi.

Rafale uçaklarının ödeme planına ilişkin Irak hükümetinin açılamasına atıfta bulunulan haberde, Irak'ın Rafale jetlerinin maliyetinin dövizle değil, Fransa'ya sağlanan petrolle ödemeye hazır olduğunu belirttiği hatırlatıldı.

Ayrıca Rafale savaş uçaklarının Irak Hava Kuvvetleri'nin ilk modern uçak tipi olan Amerikan F-16 filosunu tamamlayacağı belirtildi.

Irak'a satılacak olan jetlerin İsrail'in baskılarına maruz kaldığı bildirildi. Irak'a verilecek olan Rafale'lerde Mısır'a satılan aynı tip uçaklar gibi bazı engellemeler olacağı aktarıldı. Buna göre, Irak'a satılacak jetlerde Meteor füzeleri olmayacak.

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