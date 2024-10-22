İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2024 Salı / 19 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2397
  • EURO
    37,0584
  • ALTIN
    3017.97
  • BIST100
    8838.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Petrol karşılığı 12 adet Rafale jeti geliyor! Komşuda gündem oldu
Dünya

Petrol karşılığı 12 adet Rafale jeti geliyor! Komşuda gündem oldu

Irak Savunma Bakanlığı'nın petrol karşılığında 12 adet Rafale jeti satın almayı planladığı bildirildi. Irak'ın Rafale jetlerini petrol karşılığında satın alma teklifinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada toplam maliyetin 3,2 milyar dolar olduğu ifade edildi.

Star Gazetesi22 Ekim 2024 Salı 16:45 - Güncelleme:
Petrol karşılığı 12 adet Rafale jeti geliyor! Komşuda gündem oldu
ABONE OL

Fransa merkezli savaş uçağı üreticisi Dassault Türkiye'nin komşusu Irak'a 12 adet Rafale jeti satmayı planlıyor. Irak, söz konusu Rafale savaş uçaklarıyla ülkenin hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

12 ADET RAFALE JETİNE KARŞILIK PETROL TEKLİF ETTİLER

Irak Savunma Bakanlığı'nın anlaşmasını manşetine taşıyan Fransa merkezi La Tribune gazetesi, "Irak Savunma Bakanlığı şu anda önemli silah alım sözleşmeleri yaparak Fransız savunma sanayiine yakınlaşmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Irak'ın planlarına değinilen haberde, çoğunluğu Fransız radar istasyonlarından oluşan hava savunma ve kontrol sistemine ek olarak Rafale savaş uçaklarının da satın alınacağı bilgisine yer verildi.

Uçakların Irak'a maliyeti hakkında ise, "Toplamda 3,2 milyar dolar değerinde 12 Rafale savaş uçağı satın almayı planlarken, bunun ilk 240 milyon doları peşinat olarak ödendi." denildi.

Rafale uçaklarının ödeme planına ilişkin Irak hükümetinin açılamasına atıfta bulunulan haberde, Irak'ın Rafale jetlerinin maliyetinin dövizle değil, Fransa'ya sağlanan petrolle ödemeye hazır olduğunu belirttiği hatırlatıldı.

Ayrıca Rafale savaş uçaklarının Irak Hava Kuvvetleri'nin ilk modern uçak tipi olan Amerikan F-16 filosunu tamamlayacağı belirtildi.

Irak'a satılacak olan jetlerin İsrail'in baskılarına maruz kaldığı bildirildi. Irak'a verilecek olan Rafale'lerde Mısır'a satılan aynı tip uçaklar gibi bazı engellemeler olacağı aktarıldı. Buna göre, Irak'a satılacak jetlerde Meteor füzeleri olmayacak.

Tüm Avrupa bunu konuşuyor

Rafale F5'e eşlik edecek SİHA geliştirecekler

Eurofighter'lar yakında Türkiye'de

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.