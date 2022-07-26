İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2022 Salı / 27 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8163
  • EURO
    18,2539
  • ALTIN
    984.818
  • BIST100
    2548.49
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Petrol krizine çareyi böyle buldular! Korkutucu senaryoyu hükümet yetkilileri duyurdu
Dünya

Petrol krizine çareyi böyle buldular! Korkutucu senaryoyu hükümet yetkilileri duyurdu

Kuzey Amerika ülkesi Küba, artan yakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla petrol tüketiminde tasarrufa gideceğini duyurdu. Söz konusu tasarrufun Venezuela'dan gelen petrolün azalması ve uluslararası düzeyde artan ham petrol fiyatlarının sonucunda yapıldığı belirtildi.

AA26 Temmuz 2022 Salı 02:36 - Güncelleme:
ABONE OL

Bölgesel basında yer alan habere göre, hükümet, 2021'de yakıt ihtiyacını temin etmek amacıyla petrol üretimini arttırmasına rağmen enerji krizine çözüm bulamadı.

Enerji ve Maden Bakanlığınca düzenlenen ulusal toplantıda Venezuela'dan gelen petrolün azalması ve uluslararası düzeyde artan ham petrol fiyatlarının sonucu enerjide tasarrufun zaruri olduğu vurgulandı.

PETROL VE GAZDA KRİZ

Parlamentonun Sanayi Komisyonu Başkanı Santiago Lajes, petrol ve gaz üretiminin arttırılmasına rağmen ülkedeki enerji krizinin devam ettiğini belirterek, "Hidrokarbon endüstrisinde devam eden zorlukların üstesinden gelinmesi gerekiyor." dedi.

Küba'da çıkarılan ham petrolün yüksek kükürt içeriğine sahip olduğuna dikkati çeken Lajes, 2021'de 582 bin 500 ton ham petrolün bu sebeple işlenemediğini söyledi.

Ülkede resmi verilere göre 2021'de üretilen elektriğin yüzde 47'si ulusal kaynaklardan temin edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.