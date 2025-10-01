İSTANBUL 22°C / 14°C
Dünya

Petrol rafinerisinde yangın! Rusya'da korkutan anlar

Rusya'nın Yaroslavl kentinde bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

1 Ekim 2025 Çarşamba 12:10
Petrol rafinerisinde yangın! Rusya'da korkutan anlar
ABONE OL

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Yaroslavl'daki petrol rafinerisinde yangın çıktığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 200 metrekarelik bir alana yayılan yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Yaroslavl Bölge Valisi Mihail Yevrayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, petrol rafinerisindeki yangına insansız hava aracı (İHA) saldırısının neden olmadığına işaret ederek, "Bölgeye İHA saldırısı olmadı. İlgili servisler çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

