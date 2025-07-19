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Dünya

Petrol ülkesinde korkutan yangın: Gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı

İran'ın güneybatısında bulunan abadan kentindeki petrol rafinerisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda bir işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 18:43 - Güncelleme:
Petrol ülkesinde korkutan yangın: Gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı
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İran devlet televizyonuna göre, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentindeki petrol rafinerisinin 75. biriminde yangın çıktı.

Rafinerideki yangın nedeniyle yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rafinerinin çevresindeki gökyüzü duman bulutuyla kaplandı.

Petrol Bakanlığına bağlı Rafineriler ve Dağıtım Şirketi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Yangının çıkış nedeninin rafinerideki 75 numaralı birimdeki pompaların birinde oluşan sızıntı olduğu ve ilk belirlemelere göre, sabotaj veya insani etken bulgusuna rastlanılmadığı bildirildi.

Olayda, rafineride çalışan bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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