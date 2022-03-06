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Dünya

Petrol üretimini durdurdular! Sanallah: Gizli eller tarafından yönlendirildi

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), aralarında ülkenin en büyük petrol sahası olan Şerara'nın da bulunduğu 2 petrol sahasında 'mücbir sebep' durumundan dolayı üretimin durdurulduğunu açıkladı. Kurumun Başkanı Mustafa Sanallah da tüm bunların bu grubun gizli eller tarafından yönlendirildiğini gösterdiğini vurguladı.

AA6 Mart 2022 Pazar 19:49 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 19:52
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Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Muhammed el-Beşir el-Karac liderliğindeki silahlı bir grubun 4 Mart'ta, ülkenin doğusundaki Şerara ve El-Fil petrol sahalarındaki ham petrol vanalarını kapattığı ifade edildi.

Açıklamada, oluşan mücbir sebepten dolayı Şerara ve Fil petrol sahalarında üretimin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca vanaların kapatılması nedeniyle günlük 330 bin varil kesinti yaşandığı ve yaklaşık 160 milyon dinar (34, 8 milyon dolar) zarar edildiği aktarıldı.

Kurumun Başkanı Mustafa Sanallah da aynı silahlı grubun petrol fiyatlarının yükselişiyle eş zamanlı olarak 2014-2016 yıllarında da petrol vanalarını kapattığını ve tüm bunların, bu grubun gizli eller tarafından yönlendirildiğini gösterdiğini vurguladı.

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