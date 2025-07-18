İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2025 Cuma / 23 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,3771
  • EURO
    46,9899
  • ALTIN
    4351.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Petrolde vitesi yükselttiler: Her bir varil için 16 dolar avans
Dünya

Petrolde vitesi yükselttiler: Her bir varil için 16 dolar avans

Irak Bakanlar Kurulu, IKBY'nin petrol üretimini merkezi hükümete devretmesini karara bağladı. Karara göre, günlük 230 bin varil petrol SOMO'ya teslim edilecek, her varil için 16 dolar ön ödeme yapılacak.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 19:20 - Güncelleme:
Petrolde vitesi yükselttiler: Her bir varil için 16 dolar avans
ABONE OL

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada dün toplanan Bakanlar Kurulu kararlarına yer verildi.

IKBY hükümetinin bölgede üretilen tüm petrolün gelirlerini Irak'ın Devlet Petrol Şirketi olan SOMO'ya teslim etmesi ve teslim edilen her bir varil için 16 dolar avans ödenmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, IKBY'de üretilen petrolden Bağdat'a günlük en az 230 bin varil teslim edilmesi gerektiği ifade edilerek, üretimin artması halinde ise ek miktarın da SOMO'ya aktarılacağı kaydedildi.

Alınan kararlara göre ayrıca petrol ihracatının durması halinde, tüm petrolün Irak Petrol Bakanlığı'na verileceği ifade edildi.

Açıklamada, üretilen 50 bin varil kısmın IKBY yerel tüketimine ayrılacağı vurgulanarak, bu miktarın üretim ve taşıma maliyetinin de IKBY hükümeti tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Belgeleri paylaşıldı: Ciddi potansiyel var

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ürün satış gelirleri, maliyetler düşüldükten sonra Irak'ın genel bütçesine aktarılacak. IKBY'nin ihtiyacı halinde, Irak Petrol Bakanlığı, bölgeye günlük en fazla 15 bin varil petrol ürünü sağlayabilecek. Bu ihtiyaç, merkezi ve bölgesel petrol yetkililerinden oluşan bir komite tarafından değerlendirilecek."

Alınan karara göre, IKBY hükümetine, mayıs ayı için 120 milyar dinarlık tahmini ödeme yapılacağı belirtildi.

Ayrıca Irak Federal Mahkemesi kararına uygun şekilde, IKBY memur maaşlarının yerelleştirilmesinin (bankalara aktarılması) üç ay içinde tamamlanacağı ve Bağdat'ın bölgeye göndereceği ödemelerin de sadece yerelleştirilen maaşlar için geçerli olacağı kaydedildi.

OPEC'in ham petrol üretimi arttı

Türkiye'den 30 milyar dolarlık jeopolitik hamle: Doğudan batıya enerji hattı kurulacak

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.