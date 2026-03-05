İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0026
  • EURO
    51,2197
  • ALTIN
    7298.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Petrolün ardından altına göz diktiler... Tonlarca külçe ABD için hazırlandı
Dünya

Petrolün ardından altına göz diktiler... Tonlarca külçe ABD için hazırlandı

ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahalesi sonrası Venezuela'da, devlete ait madencilik şirketinin, ABD ile 1000 kilograma kadar altın satışı için anlaşma imzaladığı öne sürüldü. Bilgi sahibi kaynaklar, Venezuela devletine ait madencilik şirketi Minerven'in ABD'ye 650 ila 1000 kilogram ağırlığında altın külçesi tedarik edecek bir anlaşma imzaladığını aktardı.

AA5 Mart 2026 Perşembe 10:32 - Güncelleme:
Petrolün ardından altına göz diktiler... Tonlarca külçe ABD için hazırlandı
ABONE OL

Axios sitesinin haberine göre milyonlarca dolarlık anlaşma hakkında bilgi sahibi iki kaynak, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buna göre, Venezuela devletine ait madencilik şirketi Minerven'in ABD'ye 650 ila 1000 kilogram ağırlığında altın külçesi tedarik edecek bir anlaşma imzaladığını aktaran kaynaklar, sözleşmenin yüzde 98 nihai altın tedariki gerektirdiğini belirtti.

Kaynaklardan biri, "ülkenin artık ABD pazarına ve istikrarlı bir finansal sisteme erişimi olduğu için bu anlaşmaların Venezuela'ya şimdi daha fazla fayda sağladığını" savundu.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Maduro'nun kaçırıldığı operasyonda kullanılan gizemli silah

İşte ABD'nin sır gibi sakladığı gizli silah: Discombobulator

Discombobulator ilk kez kullanıldı

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.