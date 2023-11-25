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Dünya

Petro'nun talimatıyla vatandaşlık verilmişti: Filistinli kadın çocuklarıyla Kolombiya'da

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun talimatıyla vatandaşlık verilecek Filistinli kadın, çocuklarıyla Kolombiya'ya geldi.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 06:48 - Güncelleme:
Petro'nun talimatıyla vatandaşlık verilmişti: Filistinli kadın çocuklarıyla Kolombiya'da
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla vatandaşlık verilmesi kararlaştırılan Filistinli kadının çocuklarıyla birlikte Kolombiya'ya ulaştığı bildirildi.

Konsolosluk İşleri Direktörü Jorge Diaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eşi Kolombiyalı olan Filistinli kadın Samaher Almassri'nin, Cumhurbaşkanı Petro'nun talimatıyla vatandaşlığa kabul edileceğini belirtti.

Almassri'nin eşi olan Baselc Zaid El Sahli'nin çocukken Orta Doğu'ya göç eden bir Kolombiya vatandaşı olduğunu söyleyen Diaz, Tel Aviv ve Kahire büyükelçiliklerinin koordineli çalışması sonucu aileyi ülkeye getirmeyi başardıklarını ifade etti.

Diaz, ailenin çocuklarının çifte vatandaşlığa sahip olduğunu belirterek, "Baba El Sahli, sağlık sebepleri sonucu Mısır'daydı ancak ailenin geri kalanı Gazze'deydi. El Sahli, büyükelçiliğimize ulaştı ve bizden yardım istedi. Cumhurbaşkanı Petro'nun çabaları sonucu onların Gazze'den Mısır'a geçmesini sağladık." ifadesini kullandı.

Almassri de Uluslararası El Dorado Havaalanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, çabaları nedeniyle Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya teşekkür ederek, Gazze'de yaşanan duruma dikkati çekti.

Almassri, "Gazze'de durmak bilmeyen bir bombardıman vardı. Her yer bombaların hedefiydi. Evler, insanların üzerine yıkılıyordu. Geceleri bombaların ürkütücü sesi nedeniyle uyuyamıyorduk. Su, elektrik ve yakıt yoktu. Yanı başımızda insanlar öldü. Savaşın durdurulması için mücadele eden Cumhurbaşkanı Petro'ya minnettarız." dedi.

Öte yandan, ailenin başkent Bogota'dan uçakla Barranquilla kentine gideceği öğrenildi.

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