İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2025 Salı / 19 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6769
  • EURO
    40,0275
  • ALTIN
    3551.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Petro'ya suikast planlayan kişi operasyonla öldürüldü
Dünya

Petro'ya suikast planlayan kişi operasyonla öldürüldü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya suikast planlamakla suçlanan kişi, güvenlik güçlerinin operasyonunda öldürüldü.

AA18 Mart 2025 Salı 06:39 - Güncelleme:
Petro'ya suikast planlayan kişi operasyonla öldürüldü
ABONE OL

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Petro'ya suikast planlamak da dahil birçok suçtan aranan Clan del Golfo üyesi, "Omar" takma adlı Santander Franco Jimenez'in, Valle del Cauca bölgesine bağlı Dovio kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmata el konulduğunu vurgulayan Sanchez, "Askeri kuvvetlerimiz ve ulusal polisimiz, Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden suçlulardan birini etkisiz hale getirdi. Öldürülen kişi, polis ve sivillere yönelik çok sayıda terör eyleminden de sorumlu." ifadelerini kullandı.

Sanchez, operasyonlar kapsamında Clan del Golfo'ya ait birçok kampın tespit edilerek imha edildiğini de açıkladı.

Kolombiya lideri Gustavo Petro, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, uyuşturucu kartellerinin kendisine suikast düzenlemeyi planladığını belirtmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.