Peygamber Efendimiz'e hakaret etmiş, 17 kişi ölmüştü! Charlie Hebdo yine provokasyon peşinde

star.com.tr 01 Eylül 2020 Salı 16:43 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 16:43

Haftalık ve Fransızca yayın yapan Charlie Hebdo dergisi, Ocak 2015'teki saldırının faillerinin yargılanmasından 1 gün önce, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama hakaret içeren karikatürü yeniden yayınlayacağını duyurdu.

Derginin Çarşamba günü özel bir sayısında, saldırı kurbanlarının aile üyeleriyle röportajlar, sözde ifade özgürlüğüne yönelik tutumu üzerine bir makale ve Peygamber Efendimiz'e, hakaret içeren bir karikatür yer alacak.

Daha önceki alçak yayın, Paris'te üç gün boyunca 17 kişinin öldürüldüğü 2015 terör olaylarına neden olmuştu. Saldırılarda ölenlerin 12'si, 7 Ocak'ta Charlie Hebdo ofisine düzenlenen baskında öldürüldü.

Ahlaksız çizim, 2005 yılında bir Danimarka gazetesi tarafından yayınlandı ve ardından Fransız dergisi tarafından yeniden basıldı.

Saldırı davasında, terör olayıyla bağlantılı olan 14 kişi, yarın yargılanacak. Davada on dört kişi sanık koltuğunda, öldüğü düşünülen üç kişi gıyaben yargılanıyor.

Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında, yasadışı silah bulundurma ve lojistik destek sağlama da yer alıyor. Sanıklar, 20 yıl ila ömür boyu arasında hapis cezası ile yargılanıyorlar.

Duruşmanın nisan ayında başlaması bekleniyordu ancak Fransa'daki Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi. Duruşmaların 10 Kasım'a kadar sürmesi bekleniyor.

PAPA UYARMIŞTI! 'ANNEME KÜFREDEN YUMRUĞU YER'

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, 2015 yılında Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırıyla ilgili, dinlerle alay edilmemesi gerektiğini de belirterek "Anneme küfreden yumruğu beklemeli. Provokasyon yapmak, başkalarının inancına hakaret etmek doğru değildir."" ifadelerini kullanmıştı.

Provokasyon peşinde koşan derginin, İsveç ve Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıları takip etmesi gözlerden kaçmadı.

Avrupa'da bazı parti ve yayın organları, Müslümanların kutsal değerlerine hakaret ve saldırıları, 'ifade özgürlüğü' olarak niteliyor.

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