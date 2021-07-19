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Dünya

Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler çizen Kurt Westergaard öldü

İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler çizen Kurt Westergaard öldü.

AA19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:11 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:11
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İslam karşıtlığıyla bilinen Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard'ın öldüğü bildirildi.

Danimarka'nın Extra Bladet gazetesinin haberine göre, uzun süredir hasta olan Westergaard, 86 yaşında öldü.

2005'te Danimarka'nın Jyllands-Posten gazetesinde İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler çizen Westergaard, çok sert tepkiler almıştı.

Westergaard, 2015'te de Paris'teki Charlie Hebdo katliamı sonrası hakaret içerikli yeni bir karikatür çizerek, milyonlarca Müslümanı rencide etmişti.

Yıllardır tehdit edilen ve polis koruması altında yaşayan Kurt Westergaard, evli ve 5 çocuk sahibiydi.

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