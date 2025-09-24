İSTANBUL 26°C / 18°C
Dünya

Pezeşkiyan BM'de net konuştu: Nükleer bomba yapmaya çalışmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 'Bu meclis önünde bir kez daha beyan ederim ki İran hiçbir zaman nükleer bomba yapmaya çalışmamıştır ve çalışmayacaktır' dedi.

IHA24 Eylül 2025 Çarşamba 17:23 - Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinerek, "İranlı bilim insanlarının suikastına, şehirlerimize yönelik hava saldırılarına, gazetecilerin hedef alınmasına tanık olduk. Bunların hepsi meşru müdafaa bahanesiyle yapılıyor. Siz kendi halkınız için böyle şeyleri kabul eder miydiniz?" dedi.

Pezeşkiyan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Geçtiğimiz haziran ayında ülkem, uluslararası hukukun en temel ilkelerinin vahşice çiğnendiği açık bir saldırıya maruz kaldı.

Siyonist rejim ve ABD, diplomatik müzakereler yolunda ilerlediğimiz bir dönemde İran'ın şehirlerine, evlerine ve altyapısına düzenlediği hava saldırıları, diplomasiye ihanetin en ağır biçimi ve barış ile istikrar çabalarının açık bir sabotajı olmuştur.

Bu meclis önünde bir kez daha beyan ederim ki İran hiçbir zaman nükleer bomba yapmaya çalışmamıştır ve çalışmayacaktır.

