Pezeşkiyan doğruladı! İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatip öldürüldü

ABD/İsrail ve İran arasındaki savaş 19. gününde şiddetini artırarak devam ediyor.

İRAN: ATEŞKESİ KABUL ETMİYORUZ, SAVAŞI KALICI SONLANDIRACAK VE İRAN'A TAZMİNAT ÖNERECEK TEKLİFİ DİNLERİZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin ABD-İsrail ile savaşta geri adım atmayacağını belirterek, "Ateşkesi kabul etmiyoruz. Ancak savaşı kalıcı olarak bitirecek ve İran'ın zararlarını karşılayacak bir öneri olursa dinleriz." dedi.

Al Jazeera'ya konuşan Erakçi, İran'ın siyasi sisteminin güçlü olduğunu ve üst düzey isimlerin kaybının ülkeyi sarsmayacağını söyledi.

Erakçi, İran'da kurumların kişilere bağlı olmadığını vurgulayarak, en üst düzey liderin bile kaybı durumunda sistemin işlemeye devam edeceğini kaydetti.

Ülkesinin savaşı başlatmadığını ve yalnızca ABD-İsrail saldırılarına karşılık verdiklerini ifade eden Erakçi, şunları söyledi: "ABD bize saldırdığında, füzelerimiz ve insansız hava araçlarımız ABD topraklarına ulaşamıyor. Bu nedenle bölgede bulunan Amerikan üslerini vurmak zorundayız. Ne yazık ki bu varlıklar bölgeye dağılmış durumda ve ne yazık ki dost ülkelerimizin topraklarında bulunuyorlar.

Dünyanın İran'daki yerleşim bölgelerine yapılan saldırılardan bahsetmemesine gerçekten şaşırdım. Ancak komşu ülkelerdeki sivil hedefleri hedef almadığımızı güvenle söyleyebilirim. Elbette, bazı durumlarda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmış olabilir ancak bu bizim niyetimiz değildi."

İranlı Bakan, ülkesinin savaşta geri adım atmayacağına da dikkati çekerek "Amerikalılar bu savaşa İsrail tarafından sürüklendi ve bence kendileri bile nihai hedeflerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Her gün farklı bir şeyden bahsediyorlar. Bütün bunlar bir yanlış hesaplamaya dayanıyordu ve şimdi bu hata yüzünden kendilerini zor bir duruma soktukları sonucuna vardılar." görüşünü dile getirdi.

Erakçi, şöyle devam etti: Bizden koşulsuz teslimiyet isteyenler şimdi Hürmüz Boğazı'nın açılması için rakiplerinden yardım istemek zorunda kalıyorlar. Bence bu savaşı başlatan Amerika Birleşik Devletleri'dir ve hata yaptığını kabul edip saldırganlığına son vermelidir. Biz ateşkes aramıyoruz çünkü bu senaryonun bir süre sonra tekrarlanmasını istemiyoruz ancak savaşın tamamen ve kalıcı olarak sona ermesini istiyoruz.

Detay vermeden bazı ülkelerin ateşkesin sağlanması konusunda çaba gösterdiğini aktaran Bakan Erakçi, onlara teşekkür etti.

Erakçi, "Ateşkesi kabul etmiyoruz. Ancak savaşı kalıcı olarak bitirecek ve İran'ın zararlarını karşılayacak bir öneri olursa dinleriz." dedi.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yaralandığı yönündeki haberlerle ilgili soruya Erakçi, lider sadece yüzeysel yaralar almış, sağlığı mükemmel durumda ve durumu kontrol altında." cevabını verdi.

Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine açılmayacağını da yineleyen Erakçi, savaş sonrasında Boğaz'ın iki yakasındaki ülkelerin dahil olduğu bir protokol oluşturulabileceğini sözlerine ekledi.

İRAN ORDUSU: ÖNÜMÜZDEKİ SAVAŞ GÜNLERİNDE DAHA MODERN SİLAHLAR KULLANACAĞIZ

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ilerleyen günlerde ABD-İsrail hedeflerine karşı daha modern silahlar kullanacaklarını söyledi.

Ekreminiya, devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuştu.

ABD-İsrail'in ülkesine açtığı savaş sonrası İran'ın karşılık vermesiyle "ABD'nin varlığına dayalı bölgesel düzenin çöktüğünü "söyleyen Ekreminiya, şunları kaydetti:

"Çünkü bu düzenin altyapısının çoğu yok edildi ve Amerikalılar buralardaki varlıklarını bile koruyamadılar. Arap ülkeleri de bunu anladı ve Allah'ın izniyle, savaştan sonra elbette Amerika'nın varlığı olmadan yeni bir bölgesel düzen kuracağız."

Tuğgeneral Ekreminiya, "saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerini ve şehitlerin intikamını alacaklarını" belirterek, "Önümüzdeki savaş günlerinde daha modern silahlar kullanacağız." ifadelerini kullandı.

PEZEŞKİYAN, İSTİHBARAT BAKANI İSMAİL HATİP'İN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'in suikast sonucu öldüğünü açıkladı.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından ABD-İsrail saldırılarında ölen İranlı yetkililer için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "İsmail Hatib, Ali Larijani ve Aziz Nesirzade'nin, aile üyelerinin ve onlara eşlik eden ekipten kişilerin alçakça suikast sonucu öldürülmesi bizi derinden üzmüştür." ifadelerine yer verildi.

Başsağlığı dileğinde bulunan Pezeşkiyan, bu açıklamasıyla İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'in öldüğünü doğrulamış oldu.

Daha önce Hatip'in saldırıda öldüğüne yönelik iddialar medyada yer almış ancak resmi olarak doğrulanmamıştı.

İşte ABD-İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in İran ile Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahasıyla bağlantılı enerji tesislerini hedef almasını "küresel enerji güvenliğini ve bölgesel istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirdi.

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin hayatını kaybetmesine ilişkin yayımladığı taziye mesajında, "Katiller, işledikleri suçun bedelini en kısa sürede ödeyeceklerdir" dedi.

Suudi Arabistan ile Kuveyt'e atılan balistik füze ve insansız hava araçlarının (İHA) bu ülkelerdeki hava savunma sistemlerince imha edildiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, ABD üslerinin yanı sıra ABD ile irtibatlı petrol tesislerinin de hedef alınacağını belirtti.

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, İran'a ait 3 insansız hava aracının (İHA) düştüğü belirtildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda 3 özel uçağın İran'ın misillemeleri nedeniyle hasar aldığı belirtildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman Federal Meclisi'nde yaptığı konuşmada İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Bugüne kadar hala bu operasyonun nasıl başarılı olabileceğine ilişkin ikna edici bir plan bulunmuyor. Washington yönetimi, İran'a yönelik saldırılar öncesinde bize danışmadı ve Avrupa'nın yardımını gerekli görmedi. Eğer danışsaydı tavsiye etmezdik" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının önemine değinerek, müttefiklerin bu yönde birlikte çalıştığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, petrol piyasasında yaşanan kısa vadeli aksaklıkları hafifletmek amacıyla, ABD limanları arasında mal taşımacılığı için Amerikan gemilerinin kullanılmasını gerektiren Jones Yasası'na 60 günlük muafiyet getirdiklerini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'in suikast sonucu öldüğünü açıkladı

İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından, başta Tel Aviv olmak üzere bir çok kentte sirenler çaldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın, halen NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı konusunda adım atıp sorumluluk almalarını beklediğini söyledi.

Irak'ın Kerkük kentinde İran destekli Haşdi Şabi karargahında patlama meydana geldi

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ölümünden üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Almanya Başbakanı Johann Wadephul ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Orta Doğu'da gerilimin azalması çağrısında bulundu.

İsrail basını, İran'ın güneybatısındaki ülkenin en büyük doğal gaz işleme tesisine saldırıları İsrail'in üstlendiğini bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahasıyla bağlantılı tesisleri hedef almasını, "tehlikeli ve sorumsuz bir adım" olarak nitelendirdi.

İran, petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirerek, petrol tesisleri ve çevresi için "tahliye uyarısı" yayımladı.

rak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı, Erbil ve Süleymaniye'deki 2 Peşmerge karargahına insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı.

İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İran basını: İran'ın Aseluye kentindeki petrol rafinerileri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

İran, bölgedeki ABD üsleri ve Amerikan askerlerinin toplanma noktaları ile İsrail'in muharebe destek merkezlerinin çok başlıklı ve ağır Hayberşiken, Kadir Emad ve Hac Kasım füzeleriyle hedef alındığını duyurdu.

BAE, İran'dan bugün 13 balistik füze ve 27 silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ilerleyen günlerde ABD-İsrail hedeflerine karşı daha modern silahlar kullanacaklarını söyledi.

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in Fars eyaletini düzenlediği saldırıda yaralıları taşıyan bir ambulansın doğrudan hedef alındığını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve İsrail saldırılarında İran yönetimi temsilcilerinin öldürülmesini şiddetle kınadıklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin ABD-İsrail ile savaşta geri adım atmayacağını belirterek, "Ateşkesi kabul etmiyoruz. Ancak savaşı kalıcı olarak bitirecek ve İran'ın zararlarını karşılayacak bir öneri olursa dinleriz." dedi.

İran basını, Güney Pars ile Aseluyeh'deki petrol tesislerinin bir kısmının ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ölümüne değinerek, "Bir kişinin varlığı ya da yokluğu, yerleşik kurumlara dayanan güçlü siyasi yapımızı etkilemez. Elbette bireylerin rolü vardır ve herkes bir şekilde etki sahibidir ancak önemli olan İran'ın siyasi sisteminin sağlamlığıdır" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in düzenlenen saldırıda öldüğünü iddia etti

Bağdat Operasyonlar Komutanı Korgeneral Velid Halife Mecid el-Temimi, ülkedeki diplomatik temsilcilikler ve büyükelçiliklerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 5 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.

İsrail ordusunun, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'i hedef aldığı ileri sürüldü.

Irak'ın Kerkük kentindeki İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin bulunduğu İmam Ali üssüne saldırı düzenlendi.

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıda Avustralya'ya ait bazı tesislerin hasar gördüğü bildirildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'da yer alan Buşehr Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıyı kınayarak saldırıda Rosatom personelinin yaralanmadığını bildirdi.

Güney Kore'nin, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın ekonomik etkileri sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) toplamda 24 milyon varil ham petrol alacağı bildirildi.

Kanada hükümeti, Körfez ülkelerinde bulunan vatandaşlarına, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sırasında askeri faaliyetlere veya hasara ilişkin fotoğraf veya video çekmek ve paylaşmaktan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri telefonda görüştü.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in bazı kentlerinde sirenler devreye girdi.

Azerbaycan, İran'a yeniden gıda ve ilaç malzemelerinden oluşan insani yardım gönderdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyılarda yer alan İran'a ait füze üslerine hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen diplomatik yazışmada, İsrail'in Tahran yönetiminin "kırılmadığı" ve "sonuna kadar savaşmaya hazır" olduğu değerlendirmesi yer aldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasında bir balistik füze ve 15 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırılarının engellendiğini duyurdu.

Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani için taziye mesajı yayımladı.

İran'ın art arda düzenlediği misillemeler nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sirenler bir kez daha çaldı.

Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran kaynaklı insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarının savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran yönetiminin Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine salı akşamı füze isabet ettiğini bildirdiğini duyurarak, santralde hasar meydana gelmediğini açıkladı.

İran'ın yeni misillemesinin ardından İsrail'in güneyinde, Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede sirenler çaldı.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında art arda şiddetli 3 patlama sesi duyuldu, etkisiz hale getirilen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) yerleşim yerindeki parka düştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail saldırısında ölen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamı amacıyla İsrail'in başkenti Tel Aviv'e çok başlıklı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), bölgedeki savaşın bir parçası olmadığını, hiçbir komşu ülkeye tehdit olmayacağını söyledi.

Irak'ın Erbil kentinin Köysancak ilçesinde atılan kamikaze insansız hava araçlarından (İHA) birinin isabet ettiği bölgede patlama sesi duyulduğu ve büyük bir yangının çıktığı bildirildi.

Kuveyt ordusu, İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktuğunu açıkladı.

İsrail basını, İran'ın düzenlediği füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD'nin İran'a saldırılarının maliyetinin 22,8 milyar dolar olduğunu belirterek, bu paranın kamu hizmetleri için kullanılması gerektiği mesajını verdi.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı şeridinde yer alan İran'a ait güçlendirilmiş füze rampalarının çok sayıda sığınak delici bomba ile vurulduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "Trump, şimdiye kadar kendi ifadesiyle birçok 'sürpriz' açıkladı, artık bundan sonra bizim sürprizlerimizi beklesin" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın 18 gündür ülkeyi hedef alan 2 bini aşkın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısını şiddetle kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı yürütülen operasyonun çok iyi gittiğini belirterek, "Onları bozguna uğratıyoruz. Nükleer silaha sahip olamazlar. Bunu çok net bir şekilde anlıyorlar" dedi.

İsrailli devlet televizyonu KAN: İran'dan düzenlenen saldırı nedeniyle Tel Aviv'de bir istasyonun hasar görmesi üzerine tren seferleri geçici olarak durduruldu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasında 9 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığının, "Orta Doğu'daki durum ve bunun yayılma olasılığı" gerekçesiyle tüm ABD diplomatik temsilciliklerine "derhal" güvenlik değerlendirmeleri yapılması talimatı verdiği belirtildi.

İran'ın saldırı başlattığını açıklamasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı.

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu yakınları ile Serbesti Mahallesi çevresinde art arda patlama sesleri duyuldu

01:27 İran'ın saldırı başlattığını açıklamasının ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı

01:15 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan yapılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı

Mısır'daki Ezher Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın, Körfez ülkelerinin yanı sıra bazı Arap ve kendisine komşu olan İslam ülkelerine yönelik devam eden saldırılarını kınıyor." denildi

00:20 Irak'ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu yakınları ile Serbesti Mahallesi çevresinde art arda patlama sesleri duyuldu

00:01 İran, Basra Körfezine komşu Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına bir füzenin isabet ettiğini, can ya da mal kaybı yaşanmadığını bildirdi

- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.