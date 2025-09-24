İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4577
  • EURO
    48,7138
  • ALTIN
    4991.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pezeşkiyan: Nükleer bomba üretme peşinde değiliz
Dünya

Pezeşkiyan: Nükleer bomba üretme peşinde değiliz

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul oturumunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer bomba üretme peşinde olmadığını belirtti.

AA24 Eylül 2025 Çarşamba 18:26 - Güncelleme:
Pezeşkiyan: Nükleer bomba üretme peşinde değiliz
ABONE OL

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, "Bir kez daha bu oturumda açıkça ifade ediyorum ki İran, hiçbir zaman nükleer bomba peşinde olmadı ve olmayacaktır." dedi.

Söz konusu kararın İran lideri Ali Hamaney'in fetvasına dayandığına işaret eden Pezeşkiyan, İsrail'in Gazze'de ve bölgede işlediği insanlık suçlarına dikkati çekti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede huzuru bozan taraf İsrail iken, İran yaptırımlara uğruyor. Bizde bir şiir vardır: 'Günahı Belh'te demirci işledi / Ama Şuşter'de bakırcının boynunu vurdular'. Yani birileri başka bir yerde bölgeyi karıştırıyor ama başkaları yaptırımla cezalandırılıyor."

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.