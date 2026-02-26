İSTANBUL 8°C / 4°C
  Pezeşkiyan, ''nükleer silah'' tartışmalarına noktayı koydu
Dünya

Pezeşkiyan, ''nükleer silah'' tartışmalarına noktayı koydu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran lideri Ali Hamaney'in nükleer programla ilgili sözlerine işaret ederek 'Toplumun lideri, siyasetçiler gibi yalan söylemez, nükleer silahımız olmayacağını söylediğinde gerçekten olmayacak demektir.' dedi.

26 Şubat 2026 Perşembe 14:48
Pezeşkiyan, ''nükleer silah'' tartışmalarına noktayı koydu
İran devlet televizyonuna göre Pezeşkiyan, Mazenderan Eyaleti Planlama ve Kalkınma Konseyi Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer silah peşinde olmadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hamaney'e atıfla "Toplumun lideri, siyasetçiler gibi yalan söylemez, nükleer silahımız olmayacağını söylediğinde gerçekten olmayacak demektir." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ilan etmesi gerekiyor" şeklindeki açıklamasına dair ise "Bunu zaten defalarca açıkladık." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın İran konusunda son derece net bir tutum sergilediğini aktararak "Başkan'ın mesajı çok açık. İran nükleer silaha sahip olamaz." demişti.

