Pezeşkiyan şartlarını açıkladı... İran'dan savaşı bitirme mesajı

28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail - İran savaşı 31. gününde devam ediyor.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bakanlar kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sonra ermesine ilişkin verilecek her türlü karar, İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı." ifadesini kullanan Pezeşkiyan, ordunun gösterdiği direniş ile İran halkının savaş süresince ortaya koyduğu ulusal birliğin ülkenin mevcut kritik koşulların üstesinden gelmesindeki en değerli etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, ülkenin çeşitli kentlerinde özellikle akşam saatlerinde düzenlenen "yönetime destek" gösterilerin önemine de değinerek, "Halkın akşamları toplanması çok değerli. İran özgür insanlara ilham olmaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan 2 İHA'nın son birkaç saat içerisinde hava kuvvetleri tarafından önlendiği belirtildi.

TAHRAN'DA ART ARDA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Tahran'ın kuzeydoğu ve güney bölgelerinde art arda patlamalar meydana geldi. Kentte hava savunma sisteminin aktif hale geldiği kaydedildi.

İRANLI YETKİLİ: ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA KUM KENTİNDE 4 PATLAMA MEYDANA GELDİ

Fars Haber Ajansı'na göre, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi konuya ilişkin bilgi verdi. Hayderi, "Şehir dışındaki iki ayrı bölge toplamda 4 ABD-İsrail füzesinin hedefi oldu." dedi. İranlı yetkili, olayla ilgili can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail basınındaki haberlere göre, İran'ın füze saldırılarının hedefindeki Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgeden siyah dumanlar yükseldi. Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise misillemenin ardından başta Hayfa olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki Celile, Tiberya bölgelerinde sirenlerin çaldığı belirtildi. Kanal 12 televizyonu, İran ve Lübnan'dan atılan roket ve füze parçalarının Hayfa'nın yanı sıra kuzeydeki Kiryat Şimona ve Binyamina yerleşimlerindeki en az 10 noktaya düştüğünü aktardı.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu'daki savaşın doğrudan etkilenen ülkelerin ekonomilerinde ciddi aksamalara yol açtığını, birçok ekonomi için ise görünümü kararttığını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sona ermesine ilişkin verilecek kararın, "İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı olduğunu" söyledi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, bugün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından "NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Hürmüz Boğazı şu veya bu şekilde yeniden açılacak" dedi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkeye son 24 saat içinde 13 İHA ile düzenlenen saldırıda elektrik santrali hizmet binası ve su arıtma tesisinin hedef alınması sonucu bir çalışanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan ülkeye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında 105 bin 325 sivil birimin hasar gördüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İran Emniyet Müdürü Ahmed Rıza Radan, Starlink uydu terminali satışı yapan ve 19 eyalette faaliyet gösteren bir şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu, İran'a dün gerçekleştirdiği hava saldırılarında Hazar Denizi yakınlarındaki hava savunma sistemlerini hedef aldığını iddia etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın, "ülkesinin savaşı olmadığını ve bu savaşa sürüklenmeyeceklerini" bildirdi.

İran'da ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan bir uçağın Meşhed Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ABD ve İsrail tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kıyamet Kilisesi ile Mescid-i Aksa'yı kapatmasının "din özgürlüğüne yönelik suç" olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İran'da ciddi insan hakları ihlallerine karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 13 Nisan 2027'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bölgede güvenlik kuşağını genişletmeyi hayal ediyordu. Ancak kuzeyde Hizbullah, güneyde Ensarullah'ın (Husilerin) ateşi, (İsrail) rejiminin yerleşimcilere verdiği vaadi boşa çıkardı. Bölgenin yeni düzenine alışın." dedi

İran, İsrail ile ABD'nin komuta merkezlerinin ve bölgedeki 5 ABD üssünün füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının devam etmesinin bölge ve dünyada ciddi sonuçları olacağını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a savaşı durdurması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ve İsrail'in askeri saldırılarını sürdürdüğü İran ile "anlaşmaya varılmaması" halinde Basra Körfezindeki Hark Adası, elektrik santralleri, petrol kuyularını yok edeceklerini bildirdi.

İran'ın Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, Kuveyt'teki tuzdan arındırma tesisine saldırının, "İran'ı suçlamak amacıyla" İsrail tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Birleşik Arap Emirlikleri: İran'dan gün içinde 11 balistik füze ve 27 silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi

İsrail'de, Necef Çölü'nün güneyindeki Uvda Hava Üssü'nde çalışan bir kişi hakkında, İran istihbaratıyla temas kurduğu ve üsse ait görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

Suriye ordusu, ülkenin doğusunda Irak sınırına yakın askeri alanlara yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıların büyük ölçüde engellendiğini bildirdi.

İspanya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılan ABD uçaklarına hava sahasını kapatma kararı verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı: ABD tarafından gönderilen teklif çoğunlukla "çok iddialı, gerçekçi olmayan ve mantıksız" talepler içeriyor

İran ile Lübnan'daki Hizbullah'ın eş zamanlı gerçekleştirdiği misillemenin ardından İsrail'in Hayfa kentinde yer alan petrol rafinerisi yerleşkesinden dumanlar yükseliyor.

İran ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) radar istasyonları ve ABD askerlerinin bulunduğu noktaların bomba yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

İran Doğal Kaynaklar Teşkilatı Koruma Birimi Başkanı Mecid Zekeriyayi'nin, ABD-İsrail'in 28 Mart'ta teşkilata düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Eski ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Emekli General Frank McKenzie, ABD ordusunun İran'ın güney kıyısı boyunca kara harekatını, adaları ve küçük üsleri ele geçirme seçeneklerini "yıllardır değerlendirdiğini" ifade etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Şehit Muhammed Alaa Askeri Havalimanı'na roketlerle düzenlenen saldırıda Irak Hava Kuvvetleri'ne ait park halindeki nakliye uçağının yanarak kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

İran'da, Halkın Mücahitleri Örgütü'nün yönlendirmesiyle "terör eylemleri düzenlemek" suçlamasıyla yargılanan 2 kişinin idam cezalarının infaz edildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri'nin, ABD-İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrolünü "alma" isteğini dile getirerek, ülkenin ana ihracat merkezi Hark Adası'nın ele geçirilmesinin seçenekler arasında olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin farklı bölgelerine yönelik saldırılarda gece saatlerinden bu yana 5 insansız hava aracı (İHA) ile 5 balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldı.

Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, görev gücünün sorumluluğunda bulunan bölgelerde 1 insansız hava aracı (İHA) ve 4 dronun düşürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'da büyük bir gün. Uzun süredir peşinde olunan birçok hedef; dünyanın en iyisi ve en ölümcülü olan muhteşem ordumuz tarafından etkisiz hale getirildi ve imha edildi" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile hem doğrudan hem de dolaylı müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Sanırım bize karşı bir saygı göstergesi olarak 20 tanker dolusu petrol verdiler. Hürmüz Boğazı'ndan geçecek devasa petrol tankerleri ile yapılacak bu sevkiyat yarın sabahtan itibaren başlayacak" açıklamasında bulundu. İran'da fiili anlamda bir rejim değişikliği yaşandığını öne süren Trump, "Karşımızda yeni bir grup var; bu gerçekten yeni bir rejim. Daha önce hiç muhatap olmadığımız ve çok makul davranan yeni bir grup insan" dedi. İran'ın ABD tarafından sunulan 15 maddelik planı büyük ölçüde kabul ettiğini söyleyen Trump, "Plan üzerinde bizimle hemfikirler. Yani 15 şey istedik ve büyük oranda anlaştık, şimdi birkaç şey daha isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güney sahillerinde 5 Hermes tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesindeki bilim insanlarına, nükleer tesislere ve son olarak bir üniversiteye saldırı düzenlendiğini belirterek, "İsrail ve suç ortağı ABD, bilginin bombalarla yok edilebileceğine inanıyor. Gerçek şu ki: Eylemleriniz umutsuzluğun bir yansıması ve sadece daha fazla bilgi arayışına ilham veriyor" açıklamasında bulundu.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 5 bin 471 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail ve ABD'nin, İran ile yapılan müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline, son günlerde askeri işbirliğini yoğunlaştırarak hazırlandığı bildirildi.

Kuveyt Elektrik Bakanlığı, İran'ın saldırısında bir elektrik santrali ve su arıtma tesisindeki hizmet binasının hasar gördüğünü, 1 çalışanın da hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana İsrail'e 1100 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İran devlet televizyonu, Tahran'da Mihrabad Havalimanı ve Tebriz'de bir petrokimya tesisine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

İran medyasında, Devrim Muhafızları Ordusunun Bahreyn'e füze saldırılarında isabet alan ABD üssüne ait uydu görüntüleri paylaşıldı.

00.07 ABD ile İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın gece yarısına doğru füze ateşlemesinin ardından gün boyunca misillemelerin hedefinde olan İsrail'in güneyinde bir kez daha sirenler çaldı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve araçları ile İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda noktaya saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

23.48 Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD'ye ait Victoria Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

23.41 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD genelindeki "No Kings" (Krallara Hayır) protestolarına ilişkin, "Amerikan halkı 'önce İsrail' politikaları nedeniyle öfkeli. Amerikan demokrasisini yöneten İsrailli krallardan yoruldular" dedi.

23.34 Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik saldırıların ardından sirenlerin çaldığını belirterek, halka güvenli yerlere geçmeleri çağrısı yaptı.

- ⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.