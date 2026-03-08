İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pezeşkiyan sınırı çizdi! Saldırıya karşı misilleme sözü
Dünya

Pezeşkiyan sınırı çizdi! Saldırıya karşı misilleme sözü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ülkelerle iyi ilişkilerden yana olduklarını ancak İran'a yönelik herhangi bir saldırı olması halinde buna karşılık vermek zorunda kalacaklarını söyledi.

AA8 Mart 2026 Pazar 10:53 - Güncelleme:
Pezeşkiyan sınırı çizdi! Saldırıya karşı misilleme sözü
ABONE OL

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, sağlık merkezlerinden birini ziyaret eden Pezeşkiyan, dün komşu ülkelerle ilgili yaptığı açıklamaların yanlış yorumlandığını ifade etti.

"Düşmanlar, İran ile komşu ülkeler arasında bir ayrılık yaratmak istiyorlar." diyen Pezeşkiyan, "Komşu ülkelerle kardeşiz ve ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz ancak herhangi bir ülkeyi kullanmak ve topraklarımıza saldırmak isterlerse onlara karşılık vereceğiz." dedi.

İran'ın komşularla ilişkilerine önem verdiğini belirten Pezeşkiyan, "Daha önce de defalarca söylendiği gibi ve liderliğe göre, komşu ülkelerle kardeşiz ve ilişkilerimiz iyi olmalı. Herhangi bir ülkeden saldırı ve topraklarımızı ihlal etmek isterlerse, bu saldırıya karşılık vermek zorundayız ve bu karşılık, o ülkeyle bir anlaşmazlığımız olduğu veya oradaki insanları rahatsız etmek istediğimiz anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in saldırılarında sivillerin ve çocukların hedef alındığını söyleyen Pezeşkiyan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemize saldıranlara karşı dimdik duruyoruz ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. Silahlı Kuvvetlerimiz ve Besic (Gönüllü Güvenlik Güçleri), ülkenin her yerinde mevcut ve ülkeyi tüm gücümüzle savunacağız ve bize yönelik hayallerini kesinlikle bozacağız. Ülkemiz zorbalığa, baskıya ve saldırganlığa kolay kolay boyun eğmedi ve eğmeyecek."
  • İran
  • komşu ilişkileri
  • iyi ilişkiler

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.