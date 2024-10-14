İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2024 Pazartesi / 11 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2707
  • EURO
    37,4593
  • ALTIN
    2929.77
  • BIST100
    8681.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pezeşkiyan'dan Azerbaycan açıklaması: Bizim için büyük önem taşıyor
Dünya

Pezeşkiyan'dan Azerbaycan açıklaması: Bizim için büyük önem taşıyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 16:28 - Güncelleme:
Pezeşkiyan'dan Azerbaycan açıklaması: Bizim için büyük önem taşıyor
ABONE OL

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Pezeşkiyan, başkent Tahran'ı ziyaret eden Azerbaycan Başbakanı Şahin Mustafayev'i kabul etti.

Görüşmede, iki ülkenin ortak tarih ve kültüre sahip olduğuna ve Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiklerine işaret eden Pezeşkiyan, "Sizler bizim kardeşimizsiniz ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi bizim için çok değerli." dedi.

Dış güçlerin varlığını bölge ülkelerinin çıkarlarına uygun görmediklerini söyleyen Pezeşkiyan, mevcut sorunların ülkelerin kendi içinde çözülmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanma süreçlerinin hızlandırılmasının önemini de vurgulayan Pezeşkiyan, "İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkileri genişletmeyi amaçlayan her türlü proje ve girişimi memnuniyetle karşılıyor." diye konuştu.

Pezeşkiyan, Azerbaycan'ın Tahran'daki Büyükelçiliğine 2022'de düzenlenen saldırının failinin yargılandığı davaya dair hukuki prosedürler tam olarak uygulanana kadar konunun takipçisi olduklarını Mustafayev'e iletti.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev de ülkesinin İran ile ilişkileri genişletmeye hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın (İlham Aliyev) temsilcisi olarak İran ile ekonomi, ticaret, enerji hatları, kültürel, transit, ortak kara yolu ve demir yolu hatlarının geliştirilmesi, güvenlik ve savunma alanlarında ilişkileri genişletmek istediğimizi beyan ediyorum. İran'la ilişkilerimize büyük önem veriyoruz."

Mustafayev ayrıca Pezeşkiyan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev adına Bakü'ye davet etti.

  • İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
  • azerbaycan
  • Pezeşkiyan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.