24 Şubat 2026 Salı
Dünya

Pezeşkiyan'dan çağrı: Toplumu kutuplaştırmayalım

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede son zamanlarda artan protestolara dikkat çekerek, 'Toplumun kutuplaştırılması ülkeyi ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakır.' dedi.

24 Şubat 2026 Salı 15:24
Pezeşkiyan'dan çağrı: Toplumu kutuplaştırmayalım
ABONE OL

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinin aktardığına göre, Pezeşkiyan, "Kur'an Kültürünü Geliştirme Konseyi" toplantısına katıldı.

Pezeşkiyan, burada yaptığı değerlendirmede, ülkede son zamanlarda artan protestolara ilişkin şunları söyledi:

"Gösterilerin bir kısmı halkın memnuniyetsizliğinden kaynaklanıyor. Doğru bir adalet anlayışı olsaydı bu memnuniyetsizlikler meydana gelmezdi. Bizim görevimiz ayrılıkları gidermek ve kamuoyu güvenini yeniden inşa etmektir. Toplumun kutuplaştırılması ülkeyi ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakır."

Kur'an'ın insanları dürüst ve ahlaklı olmaya davet ettiğini belirten Pezeşkiyan, "Eğer Müslümansak dürüstlükte örnek olmalıyız." ifadelerini kullandı.

