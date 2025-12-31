İSTANBUL 5°C / -2°C
Dünya

Pezeşkiyan'dan iç zayıflama mesajı: Ülkeye ciddi zarar verir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolara ilişkin, 'Dış baskıların arttığı bir ortamda iç zayıflama, ülkeye ciddi zarar verir.' dedi.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 14:40 - Güncelleme:
Pezeşkiyan'dan iç zayıflama mesajı: Ülkeye ciddi zarar verir
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Merkez Bankası Genel Kurulunun 65'inci toplantısında konuştu.

Pezeşkiyan, İran'da 28 Aralık Pazar günü Tahran Kapalı Çarşı'da başlayan ve ardından Meşhed, Kerec, Keşm, Melard, Kirman, Hamedan ve Şiraz olmak üzere farklı illere yayılan protestolara ilişkin şunları söyledi:

"Bugünkü koşullarda ülke dış baskılara maruz kalmaktadır. Dış baskıların arttığı bir ortamda iç zayıflama, ülkeye ciddi zarar verir. Böyle durumlarda dayanışmayı artırmak baskıların aşılmasında önemli rol oynamaktadır."

Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesine dair de değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan, "Bu şartlarda sorumluluk kabul etmek son derece zor ve karmaşık bir iştir. Bu görevi üstlenen herkes, baskılarla, zorluklarla ve eleştirilerle karşı karşıya kalacaktır." ifadelerini kullandı.

- İRAN'DA YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI

İran Meclisi, Muhammed Rıza Ferzin yerine Merkez Başkanlığı koltuğuna oturan Abdülnasır Himmeti'yi yeni Merkez Bankası Başkanı olarak onayladı.

Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Himmeti'nin "enflasyonun düşürülmesi, döviz rantının ortadan kaldırılarak dövizin kontrol altına alınması ve bankacılık sisteminin düzenlenmesi" şeklindeki üç ana programla faaliyet yürüteceğini belirtti.

  • İran
  • ekonomik sorunlar
  • protestolar

