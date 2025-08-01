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Dünya

Pezeşkiyan'dan komşu için ezber bozan çıkış: Nasıl olur da anlaşma yapamayım

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinde Azerbaycan'a yönelik mesafeli yaklaşımları eleştirdi. Pezeşkiyan, 'Azerbaycan aslında bizim akrabamız. Nasıl olur da ben oraya gitmeyim ve anlaşma yapamayım da İsrail yapsın.' dedi.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 07:41 - Güncelleme:
Pezeşkiyan'dan komşu için ezber bozan çıkış: Nasıl olur da anlaşma yapamayım
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik mesafeli yaklaşımları eleştirerek, Azerbaycan'ın akraba ve kardeş ülke olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, Zencan eyaletinde İl Planlama Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada komşu ülkelerle ilişkilere değindi.

Azerbaycan ziyareti öncesi İran'da bazılarının söz konusu ziyarete mesafeli yaklaşımlar sergilediğine işaret eden Pezeşkiyan, "Azerbaycan aslında bizim akrabamız. Nasıl olur da ben oraya gitmeyim ve anlaşma yapamayım da İsrail yapsın. Nasıl olur da ben kardeşlerimle doğru bir ilişki kuramayım ve İsrail oraya nüfuz etsin. Ben hatalıyım, o değil." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere 4 Temmuz'da Azerbaycan'a gitmişti.

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