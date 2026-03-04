İSTANBUL 13°C / 3°C
Pezeşkiyan'dan komşu ülkelere mesaj: Siyonistler bize başka çare bırakmadı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ülkelere hitaben yaptığı açıklamada egemenliğe saygı vurgusu yaptı. 'Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı.' diyen Pezeşkiyan, bölgesel barışın ancak bölge ülkelerinin iş birliğiyle sağlanabileceğini belirtti.

4 Mart 2026 Çarşamba 20:32
Pezeşkiyan, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, komşu bölgedeki liderlere hitap ederek, "Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.

