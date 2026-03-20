  • Pezeşkiyan'dan Nevruz Bayramı mesajı: Barış, güvenlik ve istikrarı garanti altına almasını öneriyoruz
Dünya

Pezeşkiyan'dan Nevruz Bayramı mesajı: Barış, güvenlik ve istikrarı garanti altına almasını öneriyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Nevruz Bayramı mesajında komşularla çatışma istemediklerini ve nükleer silah geliştirmediklerini vurguladı. Pezeşkiyan, Orta Doğu'da İslam ülkelerinin oluşturacağı bir güvenlik yapısı çağrısı yaptı.

20 Mart 2026 Cuma 21:01
Pezeşkiyan'dan Nevruz Bayramı mesajı: Barış, güvenlik ve istikrarı garanti altına almasını öneriyoruz
İran resmi haber ajansı IRNA, Pezeşkiyan'ın Nevruz Bayramı'na ilişkin video mesajını yayımladı.

Pezeşkiyan, belirsizlikleri ve farklılıkları bir kenara bırakmaları gerektiğini belirterek, Nevruz'un İran kültüründe yeni bir başlangıç olduğunu ve bu yıl Nevruz'a her zamankinden daha fazla ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.

Komşularla çatışma yaşamak istemediklerini ifade eden Pezeşkiyan, "Duamız, Allah'ın, ilişkilerimizde ortaya çıkan sorunları veya zararları ortadan kaldırmamıza yardım etmesidir. Sevgili dostlarımız, sizlerle tüm sorunları çözmeye hazırız." dedi.

Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"Biz hiçbir şekilde nükleer silah arayışında değildik. Savunma Konseyi üyeleri ve komutanlarla birlikte Devrim Lideri'ni (Ali Hamaney) her ziyaret ettiğimizde, kendisi nükleer silahların İslam hukukunca yasaklandığını kesin bir dille ifade ederdi."

İran'da hiçbir yetkilinin kitle imha silahlarının geliştirilmesine yönelik bir adım atamayacağını veya bu yönde bir eğilimi destekleyemeyeceğini söyleyen Pezeşkiyan, ABD'nin ise İran'ın nükleer silah peşinde olduğunu iddia ettiğini dile getirdi.

Pezeşkiyan, "Bölgede barış ve huzur yaratmak için, Orta Doğu'daki İslam ülkelerinden oluşan bir güvenlik yapısı kurulmasını ve bu yapının bölgede barış, güvenlik ve istikrarı garanti altına almasını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

  • pezeşkiyan
  • İran nükleer silah
  • nevruz bayramı

