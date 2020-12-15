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Dünya

Pfizer CEO'su neden aşı olmadığını açıkladı

Koronavirüs (Covid-19) aşısını geliştiren şirketlerden Pfizer'in CEO'su Albert Bourla henüz neden aşı olmadığını açıkladı.

DHA15 Aralık 2020 Salı 10:54 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 10:54
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Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile birlikte aşı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Pfizer’in CEO’su Alber Bourla, ön saflarda yer alan sağlık çalışanları,huzurevi sakinleri ve personeline öncelik verilmesi konusunda Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ile hemfikir olduğunu ve sırasını bekleyeceğini belirterek, “Daha önce aşı olmama konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

GÜVENİ ARTIRACAKSA AŞI OLURUM

Bourla, aynı zamanda eğer insanların aşıya olan güvenlerini artıracaksa önceden aşı olabileceğini de belirtmişti.

Cuma günü Gıda ve İlaç İdaresi’nden acil kullanım onayı alan aşı, ABD’de ilk kez New York’un Queens bölgesindeki Long Island Yahudi Tıp Merkezi'nde yoğun bakım hemşiresi olan Sandra Lindsay’a uygulandı.

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