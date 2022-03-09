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Dünya

Pfizer, Kovid-19 ilacı Paxlovid'in 6-17 yaş grubu için klinik deneylere başladı

ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan Paxlovid adlı ilacın 6-17 yaş çocuklar için klinik deneylerine başlandığı duyuruldu.

AA9 Mart 2022 Çarşamba 18:44 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 18:45
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Şirketten yapılan açıklamada, virüse karşı geliştirilen antiviral ilaç Paxlovid'in 6-17 yaş çocuklarda kullanımı için 2 ve 3 aşama klinik deneylere geçildiği belirtildi.

Yaklaşık 140 denek üzerinde yapılacak çalışmalarda, Kovid-19 semptomları olup enfeksiyonu teyit edilen ve ciddi hastalık riski taşıyan çocuklarda tedavinin güvenliğinin ve etkinliğinin değerlendireceği kaydedildi.

Pfizer, 16 Kasım 2021'de Paxlovid'in orta ve yüksek riskli hastalarda ve sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için FDA'ya başvurmuş, söz konucu ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 22 Aralık 2021'de, Pfizer'ın reçeteyle satılan Kovid-19'a karşı geliştirdiği Paxlovid ilacının 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisi için "acil kullanım" onayı vermişti.

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