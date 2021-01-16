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Dünya

Pfizer ve BioNTech'in aşı teslimatlarında gecikme

BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının Avrupa'ya teslimatlarının geçici olarak azaltılacağı bildirildi.

AA16 Ocak 2021 Cumartesi 09:03 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:03
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Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in Almanya’nın Marburg kentindeki tesisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için üretim onayı aldığı belirtildi.

Hessen Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Giessen Valiliğinin BioNTech şirketine Marburg’daki tesisi işletme ve Kovid-19 aşısı üretimi izin verdiği belirtildi.

Açıklamada, aşı üretimine ne zaman başlanacağına BioNTech'in vereceği kaydedildi.

Eylül 2020’de İsviçreli ilaç şirketi Novartis’ten tesisi satın alan BioNTech’in burada yılda 750 milyon doz Kovid-19 aşısı üretme kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti.;;;;;;;

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