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Dünya

Pfizer'in koronavirüs hapı 40-65 yaşlarındaki yetişkinlerde hiç fayda göstermediği ortaya çıktı

Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 hapının, 40-65 yaşlarındaki yetişkinlerde çok az veya hiç fayda göstermediği ortaya çıktı. ABD'de Paxlovid'in kullanımına onay verildiğinden bu yana 5 gün boyunca günde 2 kez alınan ilaç için 3,9 milyondan fazla reçete yazıldı.

AA25 Ağustos 2022 Perşembe 13:07 - Güncelleme:
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"The New England Journal of Medicine" adlı dergide yayınlanan geniş kapsamlı araştırma, Pfizer tarafından geliştirilen Kovid-19'la evde mücadelede kullanılan "Paxlovid" adlı hapın etkilerine dair şüpheleri artırıyor.

Araştırma kapsamında Kovid-19 hapı, İsrail'de 109 bin hasta üzerinde test edildi.

Paxlovid, enfeksiyondan kısa süre sonra alındığında 65 yaş ve üstü kişilerde hastaneye yatışları yüzde 75 azalttığı görülürken bu oranın ABD ve diğer ülkelerdeki sonuçlarla tutarlı olduğu kaydedildi.

Ancak hapın, 40 ile 65 yaş arasındaki yetişkinlerde dikkate değer fayda göstermediği kaydedildi.

Pfizer, bu yazın başlarında yaptığı çalışmada Paxlovid'in aşılı ve aşısız sağlıklı yetişkinler üzerinde ciddi fayda sağlamadığını açıklamıştı. Ancak söz konusu sonuçlar henüz bir tıp dergisinde yayınlanmadı.

ABD'de Paxlovid'in kullanımına onay verildiğinden bu yana 5 gün boyunca günde 2 kez alınan ilaç için 3,9 milyondan fazla reçete yazıldı.

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