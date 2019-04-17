13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7419
  • 6,5142
  • 235.15
  • 97.655
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Philippe: Notre Dame için mimarlara tasarım davetinde bulunacağız

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yanan Notre Dame Katedrali´ne dair yaptığı açıklamada, Fransa´nın dünya genelinde mimarlara Notre Dame Katedrali´nin çöken kulesinin yeniden inşası için tasarımlarını sunma davetinde bulunacağını açıkladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

France24´te yer alan habere göre, Fransa Devlet Başkanı Macron´un 5 yıl içinde katedrali `daha da güzel olarak yeniden inşa etme´ sözünden bir gün sonra Fransa Başbakanı Edouard Phillippe yaptığı basın açıklamasında, Fransa´nın dönemin ruhuna ve tekniğine adapte edilmiş yeni bir kuleye ihtiyacı olduğunu söyledi.
 
Haberde Fransa´nın başkenti Paris´in sembollerinden biri olan Notre Dame Katedrali´nde çıkan yangının söndürülmesinden sonra çok kısa bir süre içinde katedralin yeniden inşası için milyonlarca bağış yağdığı ve toplanan paraların 24 saat içinde neredeyse 800 milyon Euro´yu aştığı belirtildi.
 

Yeni görüntüler! FETÖ´nün Atatürk Havalimanı´nı işgal girişimi...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Uzayda 11 ay kalacak

Uzayda 11 ay kalacak

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Trump'a tepki yağdı

Trump'a tepki yağdı
 

POPÜLER HABERLER

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP´li gruba müdahale edildi

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP´li gruba müdahale edildi

ABD'nin gizli jetlerini tespit edebiliyor

ABD'nin gizli jetlerini tespit edebiliyor

'Stonehenge'in gizemi çözüldü

'Stonehenge'in gizemi çözüldü

Berlin'in inanılmaz değişimi, fotoğraflarla 'Dünden bugüne Berlin'

Berlin'in inanılmaz değişimi, fotoğraflarla 'Dünden bugüne Berlin'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA