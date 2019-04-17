Philippe: Notre Dame için mimarlara tasarım davetinde bulunacağız

France24´te yer alan habere göre, Fransa Devlet Başkanı Macron´un 5 yıl içinde katedrali `daha da güzel olarak yeniden inşa etme´ sözünden bir gün sonra Fransa Başbakanı Edouard Phillippe yaptığı basın açıklamasında, Fransa´nın dönemin ruhuna ve tekniğine adapte edilmiş yeni bir kuleye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Haberde Fransa´nın başkenti Paris´in sembollerinden biri olan Notre Dame Katedrali´nde çıkan yangının söndürülmesinden sonra çok kısa bir süre içinde katedralin yeniden inşası için milyonlarca bağış yağdığı ve toplanan paraların 24 saat içinde neredeyse 800 milyon Euro´yu aştığı belirtildi.