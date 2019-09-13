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Pilot kontrol paneline kahve dökünce uçak Atlantik'ten geri döndü

337 yolcusuyla Almanya'nın Frankfurt kentinden Meksika'nın Cancun kentine giden uçağın pilotu, uçağın kontrol paneline yanlışlıkla kahve döktü. Uçak Atlantik üzerinde seyrederken İrlanda'ya dönüş yapmak zorunda kaldı.

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İngiltere'deki Hava Kazaları Araştırmak Kurumu'nun (AAIB) raporuna göre, kahve kazası Şubat ayında gerçekleşti.
 
Uçağın kahve dökülmesinin ardından ses kontrol panelindeki düğmeler erimeye başladı. Kokpitte duman olduğu da rapor edildi.
 
Pilotlar oksijen maskesi takmak zorunda kaldı.
 
AAIB, raporunda uçağın hangi hava yolu şirketine ait olduğu konusunda bilgi vermezken, kazanın 6 Şubat 2019'da gerçekleştiğini not etti.
 
Ancak kar amacı gütmeyen Uçuş Güvenliği Derneği'nin verdiği bilgiye göre uçak Condor Hava Yolları'na ait.
 
 
Pilot kontrol paneline kahve dökünce uçak Atlantikten geri döndü
 
KOKPİT KAZASININ DETAYLARI
 
AAIB raporuna göre, uçak Atlantik üzerinde seyir halindeyken kahve servisi yapıldığı sırada kaptan pilot ikinci pilota bakıyordu.
 
Pilotlara uzatılan kahve bardaklarının kapağı yoktu.
 
Kaptan pilot kahvesini alıp önündeki bardaklığa yerleştirmeye çalışırken bardak devrildi.
 
Kahvenin büyük bir bölümü kaptan pilotun kucağına döküldü. Bir kısmı da ses kontrol panelinin içine aktı.
 
Panel ısınınca ve düğmeler erimeye başladı.
 
Bu da kontrol panelinin çalışmasını zorlaştırdı.
 
BBC'nin haberine göre, pilotlar iletişim kurmakta zorlanmaya başladılar ve ses kontrolü tamamen çalışamaz hale gelmeden İrlanda'nın Shannon Havaalanı'na dönmeye karar verdiler.
 
AAIB, hava yolu şirketinin sonraki uçuşlardan içecekleri kapaklı bardaklarla servis etmeye başladığını da rapor etti.

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