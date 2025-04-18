Türkiye ile Irak arasında artan iş birliği sonucu bölücü örgüt PKK, yıllardır yuvalandığı Irak'ın kuzeyinde sıkışıyor. Türkiye, Pençe-Kilit harekatları ile bölücü örgüt unsurlarını süpürürken, Irak da kontrol noktalarının sayısını artırarak sızmalara karşı duvar örmeye başladı.

Türkiye'nin güney sınırında Irak tarafından alınan güvenlik önlemleri her geçen gün artıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Irak, PKK tehdidini artık kendi iç güvenliği açısından birinci derecede tehdit olarak görmeye başladı. Eskiden bu bölgelerde kontrol noktası dahi bulundurmayan Irak güvenlik güçleri hem kontrol noktaları oluşturuyor hem de sınır boyunca duvar inşa etmeye devam ediyor.

KALKINMA YOLU VURGUSU

Türkiye, PKK'nın tamamen tasfiye edilmesi için Irak'ın Suriye'deki faaliyetlerini de destekliyor. Türkiye tarafı, terör tehdidi tamamen ortadan kaldırıldığında bölgeden çekileceğini açık şekilde belirtiyor. Şu anda özellikle Gara bölgesi dahil, PKK'nın 40 yıl boyunca oluşturduğu tüm sığınak ve altyapının temizlenmesine yönelik yoğun bir mücadele yürütülüyor. Ayrıca, "Kalkınma Yolu" projesinin güvenlik temelli altyapısının tamamlanması gerektiği vurgulanıyor. Enerji boyutuyla birlikte bu projenin sadece Türkiye ve Irak için değil, bölge genelinde ekonomik kalkınma adına hayati öneme sahip olduğunun altı çiziliyor. Proje kapsamında, Katar'dan Avrupa'ya kadar uzanacak enerji ve ulaştırma hatlarının da devreye alınması hedefleniyor.

PKK'YA KARŞI ORTAK TAVIR

Türkiye ile Irak arasındaki stratejik iş birliğini derinleştirmek amacıyla kurulan Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ikinci hazırlık toplantısı ise önceki gün Bağdat'ta gerçekleştirildi. Toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Iraklı mevkidaşı Muhammed Hüseyin Bahr'ul-Ulum başkanlık etti. İki ülke temsilcileri geçtiğimiz pazar günü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında da bir araya gelmişti. Toplantıda, Türkiye ve Irak arasında güçlü bir insani bağ oluşturan Türkmen toplumunun güvenliği, huzuru ve refahının korunması konusu da ele alındı. Türkmenlerin haklarının gözetilmesi ve toplumsal barışa katkılarının desteklenmesi yönündeki kararlılık vurgulandı.

SUDANİ TÜRKİYE'YE GELECEK

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ziyareti için yaptığı daveti memnuniyetle kabul ettiğini söyledi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı kabul etti. Kabul sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'de mayıs ayında düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere resmi davet alan Sudani, daveti memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.