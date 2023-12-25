Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın üs bölgelerine saldırılarının ardından bölgeye hava harekatları düzenlenmeye başlanmıştı.
Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi.
Hava harekatları çerçevesinde SİHA'lar terör örgütünün Kamışlı'daki çimento ve elektrik tesisinin de bulunduğu 6'dan fazla tesisi hedef vurdu.
Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Kamışlı'da peş peşe patlamalar meydana geldi.
Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır olan Suriye'nin Kamışlı kentinde yaşanan patlamalar Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Patlamaların PKK/YPG kontrolündeki bölgelerde yaşandığı gözlemlenirken, patlama sesinden sonra yükselen dumanlar Nusaybin ilçesinden görüldü.