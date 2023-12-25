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Dünya

PKK inleri yerle bir ediliyor... Türk SİHA'ları sınır ötesinde böyle vurdu

Türk SİHA'ları, Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki çimento ve elektrik tesisi olan 6'dan fazla hedefi vurdu.

IHA25 Aralık 2023 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
PKK inleri yerle bir ediliyor... Türk SİHA'ları sınır ötesinde böyle vurdu
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın üs bölgelerine saldırılarının ardından bölgeye hava harekatları düzenlenmeye başlanmıştı.

TÜRK SİHA'LARI PKK/YPG'NİN ÇİMENTO VE ELEKTRİK TESİSİNİ VURDU

Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi.

Hava harekatları çerçevesinde SİHA'lar terör örgütünün Kamışlı'daki çimento ve elektrik tesisinin de bulunduğu 6'dan fazla tesisi hedef vurdu.

Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi.

NUSAYBİN İLÇESİNDEN GÖRÜLDÜ

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Kamışlı'da peş peşe patlamalar meydana geldi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır olan Suriye'nin Kamışlı kentinde yaşanan patlamalar Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Patlamaların PKK/YPG kontrolündeki bölgelerde yaşandığı gözlemlenirken, patlama sesinden sonra yükselen dumanlar Nusaybin ilçesinden görüldü.

  • Türk SİHA PKK hedef vurma
  • Kamışlı saldırıları
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