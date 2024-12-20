PKK işgalinden kurtarılan Tel Rıfat'ta halk geri dönüyor

Halep'in Tel Rıfat ilçesini 2016 yılında işgal eden terör örgütü PKK/YPG, burada yaşayan binlerce sivili göçe zorladı, bazılarını ise öldürdü veya sakat bıraktı.

Yaklaşık 8 yıl boyunca ilçeyi işgal eden terör örgütü PKK/YPG'nin varlığı, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla 1 Aralık'ta son buldu.

Fırat'ın batısında yer alan terör yuvası Tel Rıfat'ın temizlenmesinin ardından ilçeye dönüşler de başladı.

Türkiye'de yaşayan ve Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine dönüyor.

- HEM TERÖR ÖRGÜTÜNDEN HEM DE ESED'DEN KURTULDULAR

Türkiye'ye 10 yıl önce sığınan Muhammet Sait Ahmet (30), ülkesine döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Tel Rıfat'ın terör örgütü PKK/YPG'den temizlendiğini dile getiren Ahmet, şöyle konuştu:

"İç savaşta amcam, dayım ve birçok akrabamı kaybettim. Hem PKK/YPG'den hem de Esed'den kurtulduk. Suriye'de inşallah yeni bir devlet kurulacak. Eskisinden daha iyi olacağına inanıyoruz. Tel Rıfat'ta akrabalarım var ve onların yanına gidiyorum. Türk halkına teşekkür ederim. Çok iyi insanlar. Bize çok iyi davrandılar. Allah hepsinden razı olsun. Ülkeme dönüyorum. Ülkemi çok özlüyorum."

- "SURİYE ARTIK GÜVENLİ"

Abdülbasik Çöbek (28) ise 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, Tel Rıfat'ın PKK/PYD'den temizlenmesinin ardından ülkesine döndüğünü ifade etti.

Artık ülkesine dönme zamanı geldiğini anlatan Çöbek, "Tel Rıfat, terör örgütlerinden, Suriye de Esed ve Baas zulmünden kurtuldu. Birçok akrabam ülkesine döndü. Artık ülkemiz normale dönüyor ve biz ülkemize dönmeye başladık. Suriye artık güvenli. Esed zaten gitti. PKK'dan ülkemiz temizlendi. Ülkemiz yavaş yavaş güzel olacak. Suriye'yi çok özledim. Şu ana kadar savaş ve PKK olduğu için ülkeme dönememiştim, artık gitme zamanı." ifadelerini kullandı.

Suriyeli 33 yaşındaki Ahmet Şubek de 11 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, terör örgütü PKK/YPG'nin bazı akrabalarını öldürdüğünü, birçok kişinin de yapılan zulümlerden dolayı göç etmek durumunda kaldığını anlattı.

Terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen memleketi Tel Rıfat'a döneceği için çok mutlu olduğunu belirten Şubek, "Türkiye'ye teşekkür ederim. Ülkeme dönüyorum. Türkiye'de 11 yıl yaşadım. Bundan sonra Suriye'de yaşayacağız. Annem ve babam şu an Tel Rıfat'ta yaşıyor ve ben de onların yanına gidiyorum." dedi.