Esed rejimini yıkan muhalifler, Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'u PKK/YPG'den temizledi. Petrol kuyularını kaybeden örgüt, Rakka, Haseke ve Ayn el Arap'ta da sıkıştı. Terör örgütün alandaki hakimiyetini güçlendirmek isteyen ABD ve Fransa, Kürtlerin PKK/YPG ile ortak hareket etmesi için Suriye'ye 'ikna heyeti' gönderdi.

Suriye'de Esed rejimini 12 günde çökerten muhalifler, terör örgütü PKK/YPG'ye de göz açtırmadı. Rejiminin çekildiği alanları devrettiği örgüt, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Özgürlük Şafağı operasyonlarıyla elindeki yerleri de kaybetti. Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor terörden temizlendi. Bölgedeki petrol sahaları aşiretlerin kontrolüne geçti. Münbiç ile Ayn el Arap'ı bağlayan Fırat Nehri üzerindeki Karakozak Köprüsü de muhaliflere geçti.

ENKS'YE İKNA ZİYARETİ

Zayıflayan PKK/YPG için ABD ve Fransa devreye girdi; Suriye'ye 'ikna heyeti' gönderdi. Geçiş hükümetiyle müzakere için ortak bir Kürt heyeti oluşturmayı amaçlayan heyet, PKK/PYD ile görüştü. Görüşmede Suriye Kürtleri Ulusal Konsey (ENKS) ile uzlaşmaları gerektiği iletildi. Rudaw'a konuşan akademisyen Ferid Sadun, heyetin ENKS'yi PKK/YPG ile uzlaşmaya ikna etmeye çalıştığını belirterek "Heyet 'Kürt-Kürt diyaloğunun' Mazlum Abdi başkanlığında yeniden başlamasını talep etti" dedi.

Sadun, "Heyet, tarafların çelişkilerini bir yana bırakarak bir masa etrafında birlik olmaları gerektiği mesajını iletiyor" ifadelerini kullandı. Amerika ve Fransa'nın, Kürtlerin Şam ile tek bir ses olarak müzakere etmesini istediğini kaydeden Sadun, geçiş hükümetiyle müzakere heyetinin başına YPG elebaşı Mazlum Abdi'yi geçirmeyi planladığını aktardı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey 2020'de terör örgütü ile Barzani'nin Suriye kolu ENKS'yi bir araya getirmiş, sağlanan uzlaşıyla 'Kürt Yüksek Konseyi' kurulmuştu. Jeffrey'nin özerklik sözü verdiği müzakereler anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı.

Türkiye Şam'a Maslahatgüzar atadı

Suriye'de halk teröristleri taşladı

Rusya ve yeni Suriye yönetimi arasında ilk temas: Hedefimiz DEAŞ ile mücadeleydi