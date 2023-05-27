PKK'dan kaos planı! Lavrion'dan şifreli ''28 Mayıs'' talimatı

Terör örgütü PKK'nın Yunanistan'daki üssüne dönüşen Lavrion Kampı'ndan seçim gecesi Türkiye'de eylemler yapılması için talimat gönderdiği ortaya çıktı. Terör kampından gönderilen şifreli el yazısı notlar deşifre edildi. Şifreli mesajın 'İnşaata başlayın' olduğu tespit edildi.

Yunanistan'da 1985 yılında sözde mülteciler için kurulan Lavrion Kampı, yüzlerce teröriste ev sahipliği yaptı. PKK'lı teröristlerin kaldığı kamptan, Türkiye'ye şifreli mesajlarla eylem talimatı gönderildi. Bunu 14 Mayıs'tan sonra katıldığı bir televizyon yayınında açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O gece Yunanistan'daki PKK kampı Lavrion'dan talimat verildi. Böyle bir hadisede devreye girilmesi ve teröristlerin Türkiye'de bu karmaşıklığı sağlayabilmesi için ortaya dökülmesi talimatı var. O gece ortalığın karıştırılması için talimat verildi" demişti.

ŞİFRELİ EYLEM TALİMATI

PKK'lı teröristlerin kendi aralarında şifreli konuştuğu, mesajlarını da şifreli ilettikleri tespit edildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Terör kampından örgüt mensuplarına şifreli el yazısı notlar gönderildiği belirlendi. Güvenlik birimleri, şifreli notları deşifre etti. Lavrion'dan gelen ve seçim gecesini hedef alan talimatların şifresi çözüldü. Mesajlarda kullanılan "İnşaata başlayın" cümlesinin eylem hazırlığı anlamına geldiği öğrenildi. Takip edildiğini örgüte iletmek isteyen teröristin "Bardak kırıldı", takip olmadığı mesajı için ise "Bardak aldım" şifresini kullandığı ortaya çıktı.