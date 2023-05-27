İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2023 Cumartesi / 8 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • PKK'dan kaos planı! Lavrion'dan şifreli ''28 Mayıs'' talimatı
Dünya

PKK'dan kaos planı! Lavrion'dan şifreli ''28 Mayıs'' talimatı

Terör örgütü PKK seçim sonucuna göre kaos çıkartmayı planlıyor. Yunanistan'da PKK'lı teröristlerin kaldığı Lavrion Kampı'ndan Türkiye'deki örgüt mensuplarına eylem talimatı gönderildi. Şifreli mesajın 'İnşaata başlayın' olduğu tespit edildi.

Yeni Şafak27 Mayıs 2023 Cumartesi 08:26 - Güncelleme:
PKK'dan kaos planı! Lavrion'dan şifreli ''28 Mayıs'' talimatı
ABONE OL

Terör örgütü PKK'nın Yunanistan'daki üssüne dönüşen Lavrion Kampı'ndan seçim gecesi Türkiye'de eylemler yapılması için talimat gönderdiği ortaya çıktı. Terör kampından gönderilen şifreli el yazısı notlar deşifre edildi. Şifreli mesajın 'İnşaata başlayın' olduğu tespit edildi.

Yunanistan'da 1985 yılında sözde mülteciler için kurulan Lavrion Kampı, yüzlerce teröriste ev sahipliği yaptı. PKK'lı teröristlerin kaldığı kamptan, Türkiye'ye şifreli mesajlarla eylem talimatı gönderildi. Bunu 14 Mayıs'tan sonra katıldığı bir televizyon yayınında açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O gece Yunanistan'daki PKK kampı Lavrion'dan talimat verildi. Böyle bir hadisede devreye girilmesi ve teröristlerin Türkiye'de bu karmaşıklığı sağlayabilmesi için ortaya dökülmesi talimatı var. O gece ortalığın karıştırılması için talimat verildi" demişti.

ŞİFRELİ EYLEM TALİMATI

PKK'lı teröristlerin kendi aralarında şifreli konuştuğu, mesajlarını da şifreli ilettikleri tespit edildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Terör kampından örgüt mensuplarına şifreli el yazısı notlar gönderildiği belirlendi. Güvenlik birimleri, şifreli notları deşifre etti. Lavrion'dan gelen ve seçim gecesini hedef alan talimatların şifresi çözüldü. Mesajlarda kullanılan "İnşaata başlayın" cümlesinin eylem hazırlığı anlamına geldiği öğrenildi. Takip edildiğini örgüte iletmek isteyen teröristin "Bardak kırıldı", takip olmadığı mesajı için ise "Bardak aldım" şifresini kullandığı ortaya çıktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.