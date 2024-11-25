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Dünya

PKK'dan SMO hatlarına sızma girişimi! Teröristler geri çekilmek zorunda kaldı

PKK/YPG'li teröristler Bab'da SMO hatlarına sızma girişiminde bulundu. Girişim püskürtülürken çatışmada kayıp veren PKK/YPG'li teröristler geri çekilmek zorunda kaldı.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 11:42 - Güncelleme:
PKK'dan SMO hatlarına sızma girişimi! Teröristler geri çekilmek zorunda kaldı
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Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, Bab ilçesindeki Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu.

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, gece saatlerinde Münbiç'ten güvenli bölgelerdeki askeri noktalara sızarak nöbet tutan SMO unsurlarıyla çatıştı.

Bab ilçesinin doğusundaki Acemi bölgesinde SMO cephe hatlarında çıkan çatışmada 11 SMO unsuru öldü, 8'i yaralandı.

Sızma girişimi püskürtülürken çatışmada kayıp veren PKK/YPG'li teröristler geri çekilmek zorunda kaldı.

Teröristler, sızmaya çalıştıkları bölgeye karadan karaya atış yapılan silahlarla da saldırdı.

SMO, saldırılara karşılık terör örgütünün mevzilerini Grad füzeleriyle hedef aldı.

Terör örgütü PKK/YPG, 2016'dan bu yana işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ile Münbiç ilçesinden SMO cephe hatlarına zaman zaman sızma girişimlerinde bulunuyor.

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