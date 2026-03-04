ABD Başkanı Donald Trump'ın, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

REJİM DEĞİŞSİN ISRARI

Axios gazetesinin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre kaynaklar "Özellikle Netanyahu'nun görüşü, Kürtlerin ortaya çıkacağı, ayaklanacakları yönünde" değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar, İran'a yönelik saldırılar ve rejim değişikliği çağrılarında 'ısrarcı' olduğu belirtilen Netanyahu'nun, Beyaz Saray'daki bir toplantıda ilk kez 'Kürtleri' Trump'a önerdiğini iddia etti.

İSRAİL TEMAS HALİNDE

Haberde, "Kürtlerin İran-Irak sınırı boyunca binlerce silahlı unsura sahip olduğu ve kontrol ettikleri stratejik bölgelerin savaşın gidişatı açısından önem taşıyabileceği" vurgulanarak, İsrail'in Suriye, Irak ve İran'daki bazı gruplarla uzun yıllara dayanan güvenlik ve istihbarat bağlarının bulunduğu hatırlatıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, iddiaya yalanlamadı, "Trump bölgedeki birçok müttefik ve ortakla temas halinde" yanıtını verdi.

TERÖR KAMPLARI VURULDU

İran'da faaliyet gösteren terör örgütü PKK'nın uzantıları PJAK, KDP-İ, PAK, Komala ve Sazman-ı Xebat, ABD-İsrail'in İran'a saldırı başlattığı 28 Şubat'tan sadece 5 gün önce rejime karşı birleşme kararı aldı. İran yönetimi ABD-İsrail'in PKK hamlesi istihbaratına karşı kendi topraklarındaki PJAK, PAK gibi örgütler ile Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarını da vurmaya başladı. ABD ise PKK örgütlerini korumak için Şii milis grubu Haşdi Şabi'ye saldırılar düzenliyor.

DEAŞ KARTI DA MASADA

İran'ın Suriye gibi bölünme planı çerçevesinde Irak'tan yaklaşık 7 bin PKK'lı teröristin İran'a geçtiği iddia edildi. Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerin de Irak'a taşınmasının planın bir parçası olduğu iddia edildi.

HEDEFLERİ HÜRMÜZ

Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş İsrail'in tıpkı Suriye gibi İran'ı 3'e bölmeyi planladığını açıkladı. TGRT yayınında konuşan Karakuş, "ABD İsrail'in güdümünde hareket ediyor. İsrail, İran'ı bölüp Hürmüz Boğazı'nı kontrolü altına alarak sözde Somaliland ve Yemen üzerinden Babülmendep'de egemenlik hedefliyor.

