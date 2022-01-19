PKK'lı teröristleri yere yatırıp silahlarına el koydular

19 Ocak 2022 Çarşamba 11:41 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:44

PKK'lı teröristler Sincar'da Türk SİHA'ları tarafından etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın elebaşısı Zeki Şenkali kod adlı İslaim Özden'in heykelini ilçe merkezine dikmek istemiş, bu girişim Irak ordusu ve Federal Polis Güçleri tarafından engellenmişti.

PKK'LI TERÖRİSTLERİ YERE YATIRIP SİLAHLARINA EL KOYDULAR



Irak güvenlik güçleri, bugün de Sincar'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Yayınlanan görüntülerde yere yatırılan PKK'lı teröristlerin silahlarına el koyulduğu görüldü.

SİNCAR'DA ÇATIŞMA İHTİMALİ

Heykelin kaldırılmasından sonra Irak birlikleri bölgedeki güçlerini arttırdı. Çatışma çıkma ihtimaline karşı Sincar'da bazı dükkanlar ve yollar kapatıldı.

