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PKK'lılara tepki gösteren o cesur Fransız kadından Türkiye'ye mesaj!

Fransa'nın Toulouse kentinde terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği yürüyüşe tepki gösteren Morgane ismindeki Fransız kadın, Türkiye'den gördüğü destek üzerine sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

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Fransa'nın Toulouse kentinde terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği yürüyüşe tepki gösteren Morgane ismindeki Fransız kadın, Türkiye'den gördüğü destek üzerine sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Yüzünü gizleyen Fransız kadın, PKK'lıların kendisine zarar vermek istediğini söyledi.
 
Toulouse kentinde Morgane isminde Fransız vatandaşı kadın, terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği yürüyüş esnasında kalabalığa, 'Sizler teröristsiniz. Ülkemizi kirletiyorsunuz. PKK, bir terör örgütüdür. Ne mutlu Türküm diyene' ifadelerini kullanarak tepki göstermişti. Görüntüler üzerine Türkiye'den çok sayıda tebrik mesajı alan Morgane, teşekkür videosu yayınladı. Videoda Türkiye ile bir bağı olmadığını ifade eden Morgane, 'Annem de babam da Fransız vatandaşı. Dolayısıyla ben de öyle. Kısacası Türkiye ile hiçbir bağım yok. Kendimi Türkiye'ye yakın hissediyorum çünkü Türkiye harika bir yer' diye konuştu. Yüzünü gizlediği için özür dileyen Morgane, 'PKK yandaşları zarar vermek için beni arıyorlar, bu yüzden yüzümü gizledim. Ben korkmuyorum ancak ailem tedirgin. Hepinize destek mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Yaşasın Türkiye!' dedi.

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