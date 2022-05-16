PKK'nın Avrupa'daki üssü! Rapor gerçekleri gözler önüne serdi

Türkiye'nin NATO üyeliğine sıcak bakmadığı İsveç, terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki ana üslerinden birisi. Terör örgütünün Avrupa'da kurduğu sözde STK'ların çatı kuruluşlarının yanı sıra örgütün yayın organlarının merkezi de İsveç. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından yayınlanan 'Avrupa'da PKK Yapılanması' başlıklı raporda İsveç'le ilgili çarpıcı ayrıntılar yer alıyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, İşte rapordan bazı satır başları...

İLK DESTEK 1980'DE

-PKK İsveç'te, 1980'li yıllar sonrasında Kürt kökenli nüfusa tesir etme imkanına erişerek "kitle taban oluşturma" çalışmalarına başladı. Örgütün altyapısını oluşturan 30 terörist, Demokratik Ulusal Kürdistan Birliği ve İsveç-Kürt Kültür Derneği çevresinde toplandı. Bunlar, hükümet tarafından 1983'ten itibaren destekleniyor.

-Zamanla İsveç'e yerleşen örgüt elemanlarının bir kısmı örgütü eleştiren söylemler geliştirdi. 1983 sonrasında PKK içerisindeki muhalifler dizi cinayetle öldürüldü. İnfazlar nedeniyle PKK, terör listesine alındı, 18 kişi sınır dışı edildi. PKK ise Başbakan Olof Palme'ye suikast düzenleyerek İsveç'e cevap verdi. (Terörist Şemdin Sakık da saldırının Öcalan'ın talimatıyla "Harun" kod adlı Hasan Hayri Güler'in gerçekleştirdiğini itiraf etti.)

İSVEÇ'İ EYALET YAPTI

-Avrupa'yı bölge ve eyaletlere bölen PKK, İsveç'i ise PKK'nın sözde "İskandinav Eyaleti"ne bağladı. Buna ek olarak PKK, 1993'te merkezi Belçika'da bulunan Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu (KON-KURD) çatı yapılanmasını kurdu. Böylelikle on iki farklı ülke KON-KURD'e bağlandı. 1994'te ise İsveç Kürt Konseyi Stockholm'de kuruldu.

20 DERNEKLERİ VAR

-1994 yılından beri faaliyet gösteren İsveç Kürt Kültür Merkezi, PKK'ya bağlı 20'den fazla derneği bünyesinde barındırıyor. Sözde kültür, sanat ve diğer sosyal etkinlikler vasıtası ile PKK'ya eleman ve meşruiyet kazandırma çalışmaları yürütülüyor.

STK'LARA FON YAĞIYOR

-Örgüt İsveç'te, hırsızlık, silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve haraç toplama yoluyla önemli miktarda gelir elde ediyor.

-İsveç PKK'nın yayın organlarına da ev sahipliği yapıyor. Nevruz TV, Ronahi TV ve Aryen TV örgütün bu ülkedeki yayın organlarından bazıları. Bu kuruluşlar İsveç devletinden de çeşitli adlarla fon alıyor. (Nevruz TV'ye 2009'da 1 milyon 467 bin 866 avro verildi.)

-PKK'ya müzahir İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi de konsey ile benzer hedefler doğrultusunda hareket ediyor. Yapı hali hazırda İsveç Araştırma ve Eğitim Bakanlığı'ndan 80 bin avro fon alıyor.

İSVEÇ SİLAHLARI PKK'DA

-PKK, İsveç'teki boşluklardan faydalanarak illegal silah ticaretine hız verdi. Örgüt buradan temin ettiği silahları kırsal yapılanmasına gönderdi. Ağustos 2017'de Şırnak Uludere'de TSK'nın yürüttüğü operasyonlarda İsveç menşeli AT-4 tipi anti tank füzesi ele geçirildi. Diğer operasyonlarda İsveç'e ait olduğu bilinen çok sayıda silah ele geçirildi.

PKK İÇİNDE İSKANDİNAV TABURU

-Örgüt, İsveç'te çok sayıda çocuğu kandırarak dağ kadrosuna kattı. Uluslararası Radda Barnen Vakfı tarafından hazırlanan bir raporda, İsveç'te okullara kanca atan PKK'nın 18 yaşından küçük çocuklara 'yaz kampı' adı altında terör eğitimi verdiği yazıldı. Sadece 90'lı yıllarda 50'den fazla çocuğun örgüt tarafından Irak ve Türkiye'ye dağ kadrosuna gönderdiği tespit edildi.

-Suriye'de PKK/YPG saflarında bulunan yabancı teröristler arasında çok sayıda İsveçli var. Hatta örgüt çatısı altında İsveç vatandaşlarından oluşan 'İskandinav Taburu' bile oluşturuldu.

PARLAMENTOYA BİLE SIZDILAR

-PKK İsveç'te siyaset arenası ve parlamentoda da temsil ediliyor. Daha çok sol partiler içerisinde faaliyet gösterilirken, örgütün Özgür Yaşam Partisi adı altında partisi bulunuyor. Ülkede bağımsız milletvekili olan Amine Kakabaveh, Sosyal Demokrat Partili Evin Çetin, Sol Partili Yekbun Alp, AP Milletvekili Evin İncir, Eda Düzgün örgüte müzahir siyasetçi isimler. Bu isimlerin Irak'taki örgüt kamplarını ziyaret ettikleri biliniyor.

-Sadece İsveç devleti değil ülkedeki bir çok siyasi oluşum da örgüte destek veriyor. Özellikle sol partilerin bir araya gelerek oluşturdukları Yeşiller/Avrupa Özgürlük Bağlaşıklığı Grubu ve Avrupa Birleşik Solu/İskandinav Yeşil Solu gibi siyasi grupların PKK'ya aktif desteği söz konusu. Bu partilere üye isimler PKK'nın terör listesinden çıkarılması, terörist başı Öcalan'a af için çağrı yaptıkları, Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarına karşı eylemler düzenliyor.

PYD'YE TEMSİLCİLİK İZNİ

-İsveç PKK'nın Suriye yapılanması PKK/PYD'ye de büyük destek veriyor. PKK/PYD/ 2016'da başkent Stockholm'de İsveçli yetkililerin izniyle temsilcilik açtı. Hatta PYD'nın sözde kadın yapılanması YPJ'nin başında bulunan Nesrin Abdullah, dönemin İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ile görüşmüş ve yaralanan PYD'lilerin tedavisinin İsveç'te yapılması talebinde bulundu.