PKK'nın bombalı dronları düşürüldü! ABD İHA'sıyla saldırdılar

PKK/SDG'li teröristler ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle verdiği model uçak ve İHA'ları saldırı için kullanmaya başladı. Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde Mehmetçik'i hedef alan bomba yüklü model uçaklar etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak ve Suriye'deki kamplarının vurulması, PKK elebaşlarının tek tek etkisiz hale getirilmesiyle panikleyen örgütün, ABD'den aldığı İHA ve SİHA'ları düşürüldü. ABD ve Talabani'nin PKK'ya hibe ettiği helikopterlerle Suriye'deki kamplarından Kandil'e terörist taşıyan örgüte, helikopterlerin düşmesinin ardından İran, ABD ve Talabani tarafından maket uçak kullanım eğitimleri verilmeye başlanmıştı. ABD'li operatörler tarafından Irak'ta kullanılmayan havalimanlarında İHA ve bomba yüklü dron eğitimi verilen PKK'lı teröristlerin bombalı dronları düşürülmeye başlandı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Son dönemde Metina'nın güneydoğusundaki PKK kamplarından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi içindeki 4 tepeye bomba yüklü 9 model uçak gönderildi. PKK'nın bombalı dron saldırıları, İHASAVAR ve uçaksavarlarla engellendi.

ABD SEVKİYATI İFŞA OLDU

PKK'lı teröristlerin, ABD'nin örgüte teslim ettiği model uçaklarla deneme uçuşu yaptığı esnada Kandil'deki bir evin bahçesine düşen model uçakta, ABD menşeili türbin motor bulundu. Ayrıca ABD'nin, bu konudaki son sevkiyatı da deşifre oldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı peşmerge güçleri de Türkiye'nin istihbarat desteğinde PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. IKBY'ye bağlı peşmerge güçlerinin, PKK'ya lojistik sağlayan bir aracı takip ederek durdurduğu, araçtan model uçaklarda kullanılan ve ABD'li askerlerden temin edildiği öğrenilen 23 "Jetcat" mini türbin motoru ele geçirildiği öğrenildi. Terör örgütü PKK'nın mini türbin motora sahip model uçak boyutunda kamikaze İHA'ları geliştirme ve test aşamasına geçtiği, İran ve ABD'li İHA pilotları tarafından örgütün seçtiği teröristlere kamikaze İHA kullanım eğitimi verildiği de tespit edildi.