PKK'nın fesih kararı panikletti: Türkiye yükten kurtuldu, bu bizim çıkarlarımıza ters

İsrail basınında "Güçlenen Türkiye karşısında İsrail için stratejik riskler" adlı bir analiz haber yayımlandı.

"İSRAİL'İN ÇIKARLARIYLA ÇELİŞİYOR"

Haberde, PKK'nın fesih kararıyla Türkiye'nin bir yükten kurtulduğu ve artık tüm gücüyle nüfuzunu daha da artırabileceği ki bunun İsrail'in çıkarlarıyla çeliştiğinin altı çizildi.

"ANKARA İÇİN ZAFER"

Haberde, PKK'nın silah bırakmasının Orta Doğu jeopolitiğinde önemli bir dönüm noktasını işaret ettiği vurgulandı, bunun Ankara için zafer olabileceğine ve etkilerinin Türkiye sınırlarının çok ötesine uzandığına dikkat çekildi.

İsrailli haber kuruluşu, PKK'nın silah bırakmasının bölgesel istikrar için kazanç olduğunu ancak İsrail için stratejilerinde yeniden şekillenmeyi ifade ettiğini belirtti.

"TÜRKİYE ARTIK BÖLGESEL HEDEFLERİNE TAMAMEN ODAKLANABİLECEK"

Haber, "PKK, onlarca yıldır Türkiye'nin jeopolitik hedeflerini kısıtlama görevini üstleniyordu. Türkiye'nin askeri kaynakları ve siyasi dikkati ülkenin güneydoğusuna ve Kuzey Irak'ta bu terör örgütüyle mücadeleye odaklandığı için Ankara'nın dış politikadaki hareket alanı kısıtlanmış durumdaydı. Şimdi bu kısıtlama ortadan kalktı. Türkiye, uzun süredir uğraştığı iç tehdidin ortadan kalkmasıyla artık bölgesel hedeflerine tamamen odaklanabilecek. Bu hedefler ise İsrail'in çıkarlarıyla giderek daha fazla çelişir hale geliyor." ifadelerini kullanıldı.

İsrailli haber kuruluşu, Başkan Erdoğan dönemi Türkiye'sinin bağımsız bir dış politikayı benimsediğinin ve Doğu Akdeniz, Kızıldeniz ve Orta Doğu bölgesinde nüfuz sahibi olduğunun altını çizdi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ TAMPON İŞLEVİ GÖREBİLİYORDU"

Haberde, PKK'nın silah bırakmasının, İsrail'in stratejik hesaplamalarında önemli bir değişkeni de ortadan kaldırdığı belirtildi, PKK'nın varlığının Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta nüfuz kurma çabalarını zorlaştırdığını ve bu bölgelerin İsrail'in hakimiyeti açısından önemli olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca, PKK terör örgütünün tampon veya vekil güç işlevi görebildiğinin altı çizildi.

İsrailli haber kuruluşu, "PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte, Türkiye'nin İsrail'in kuzeyinde askeri etkisini artırma imkanı doğdu. Bu durum, PYD/YPG'nin (Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu) zayıflamasına ve İsrail düşmanı grupların daha rahat hareket etmesine neden olabilir. Tehdit sadece toprakla sınırlı değil, ideolojik, yapısal ve potansiyel olarak varoluşsal bir boyuta da sahip." ifadelerini kullandı.

Haberde, terör örgütü PKK/YPG'nin bölgede İsrail karşıtı güçler için denge unsuru oluşturduğu ve Türkiye'nin artan hareket serbestliğiyle beraber bu dengenin ortadan kalkabileceğine vurgu yapıldı.

İsrailli haber kuruluşu, "Türkiye, artık iç tehditlerden arınmış bir şekilde, daha cesur ve aktif bir dış politika izlemeye hazır. Bu da İsrail'in güvenliğini, ortaklıklarını ve değerlerini doğrudan tehdit edebilir." sözleri kullanıldı.

KÜSTAH TAVSİYE

Son olarak haberde, İsrail'in Türkiye ile ilişkilerini kapsamlı bir şekilde yeniden değerlendirmesini ve Ankara karşıtı bölgesel aktörlere desteğini artırması yönünde tavsiyelerde bulundu.

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