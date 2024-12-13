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Dünya

PKK'nın ismi kalmayacak! Münbiç'ten sonra yeni hedef belli oldu

Münbiç'i PKK/YPG terör örgütünden temizleyen Suriye Milli Ordusu askerleri, yeni hedeflerinin Ayn el Arap (Kobani) olduğunu söyledi. SMO'dan yapılan açıklamada, 'Suriye'de PKK'nın ismi kalmayacak.' denildi.

IHA13 Aralık 2024 Cuma 10:02 - Güncelleme:
PKK'nın ismi kalmayacak! Münbiç'ten sonra yeni hedef belli oldu
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Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'den terör örgütü PKK/YPG'yi temizlemek için operasyonlarını sürdürüyor. Karargahta dinlendikten sonra çatışma bölgesine gitmek için hazırlık yapan SMO askerleri, terör örgütünü Münbiç'ten tamamen temizledikten sonra yeni hedeflerinin Ayn el Arap (Kobani) olduğunu söyledi.

PKK/YPG terör örgütünü Suriye'den tamamen atacaklarını söyleyen Ebu Baha El Şami, "Biz Münbiç'ten çıktıktan sonra Kobani, Rakka, Haseki'ye gideceğiz. Suriye'de PKK'nın ismi kalmayacak. Münbiç'teki herkes biz geldikten sonra çok sevindi. Herkes çok memnun kaldı. Münbiç çok güzel bir yer. Biz hepimiz biriz ve buraları yakıp yıkan PKK ve Esad'dır" diye konuştu.

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