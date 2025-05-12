PKK'nın kararını dünya böyle gördü: Dengeler değişebilir

Terör örgütü, kongrede alınan kararla kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldıklarını duyurdu. Söz konusu haber, dış basın tarafından da son dakika olarak duyuruldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN DAĞILMASI DÜNYA BASININDA

Russan Today haberinde, "Türkiye tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen PKK, kendisini feshettiğini ve 40 yıllık silahlı çatışmasına son verdiğini duyurdu" ifadelerine yer verdi.

France 24, "PKK, tarihi bir karar alarak kendini feshetti ve Türkiye ile 40 yıldır süren silahlı çatışmayı sona erdirdi" dedi.

Al Jazeera, "PKK, Türkiye ile onlarca yıldır süren çatışmayı sona erdirecek bir adım olarak, kendini feshetmeyi ve silah bırakmayı planladığını açıkladı." ifadelerine haberinde yer verdi.

Alman Deutsche Welle (DW), PKK'nın, Türkiye ile 40 yıldır süren silahlı çatışmanın ardından faaliyetlerine son verme kararı aldığını duyurdu.

İngiliz SkyNews'in haberinde ise PKK'nın fesih kararından sadece Türkiye'nin değil, Suriye'nin de etkileneceği belirtildi. Skynews, PKK'nın başlattığı saldırılarla bugüne kadar 40 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederken, örgütün PKK adıyla yürüttüğü bütün faaliyetlerini bitireceği bilgisini verdi.

"DENGELER DEĞİŞEBİLİR"

Suudi Arabistanlı Al Arabiya, PKK'nın fesih kararına ilişkin yayımladığı analizde, kararın bölgesel etkilerinin "geniş kapsamlı olacağı" görüşüne yer verdi. Özellikle Suriye'deki dengelerin PKK'nın fesih kararıyla değişebileceğini bildiren Al Arabiya, bölgedeki siyasetin ve "güvenlik kurgusunun" PKK'nın çözülmesiyle yeniden şekilleneceğini iddia etti.

Azerbaycanlı News AZ ise PKK'nın bu hafta düzenlediği kongrede aldığı kararı resmen duyurduğunu haberleştirdi. Haberde, örgütün bugün yaptığı açıklamada silahlı saldırıları sonlandırma ve dağılma kararı aldığı bildirildi.