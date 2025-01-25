''PKK'nın Suriye'deki varlığı büyük bir sorun''

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Erbil merkezli Şems TV'ye gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de Esed rejiminin düşmesinin işaretlerinin görüldüğünü ancak bu kadar erken çökmesinin beklenmediğini belirten Barzani, "Esasında rejim 2011'de çöküyordu fakat İran, Rusya ve Lübnan Hizbullahı onu ayakta tuttu." ifadelerini kullandı.

Barzani, "Şu ana kadar Suriye yöneticilerinden duyulan şeyler çok iyi fakat uygulamasının da bu şekilde olmasını ümit ediyoruz. Suriye'deki yeni yönetimin Kürt gerçekliğini anlamasını bekliyoruz. Kürtler de bu ülkede barışçıl yollar ve diyalogla haklarını almaya çalışmalı ve sorunlarını çözmelidir." diye konuştu.

"PKK'nın Suriye Kürtlerini bırakmasının zamanı gelmiştir. PKK'nın Suriye'deki varlığı büyük bir sorundur." diyen Barzani, Kamışlı'ya uygun zaman ve fırsatta gitmek istediğini dile getirdi.

Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hükümetin kurulmasıyla ilgili olarak da kimseye karşı vetoları olmadığını ve kabinenin 2 ay içinde kurulabileceğini, Irak seçimlerine kadar uzamayacağını aktardı.

IKBY ile Türkiye ilişkilerin iyi olduğu ve bunun bölgede barışın gelişmesine katkı sağlayacağını umduğunu vurgulayan Barzani, "Biz resmi toplantılarda her zaman Kürtler ve Türkler arasında kardeşliği vurguladık. Bu Türkiye'de yeni bir dildir ve böyle bir dil daha önce hiç kabul görmemişti. İlk kez 2009'da (Cumhurbaşkanı) Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye'de Kürt sorununu çözmek istediklerini duydum." ifadelerini kullandı.