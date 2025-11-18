İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2025 Salı / 28 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3476
  • EURO
    49,1451
  • ALTIN
    5464.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • PKK'nın Zap'tan çekilmesi Türkiye düşmanlarını rahatsız etti: Korkunç yenilgi
Dünya

PKK'nın Zap'tan çekilmesi Türkiye düşmanlarını rahatsız etti: Korkunç yenilgi

Yunan basını, terör örgütü PKK'nın IKBY sınırlarında yer alan Zap kampında çekildiğini duyurmasını hazmedemedi. Yunan basını kararı 'korkunç yenilgi' olarak nitelendirdi.

HABER MERKEZİ18 Kasım 2025 Salı 10:36 - Güncelleme:
PKK'nın Zap'tan çekilmesi Türkiye düşmanlarını rahatsız etti: Korkunç yenilgi
ABONE OL

26 Ekim'de Türkiye'den çekildiğini duyuran terör örgütü PKK'dan yeni bir çekilme açıklaması daha geldi.

Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırlarında yer alan Zap kampında çekildiğini duyurdu. Çekilmenin 16 Kasım akşamı itibarıyla başladığı bildirildi.

ALABARDA: ZAP'IN BOŞALTILMASI MİLATTIR

Zap'ın PKK tarafından boşaltılmasının önemli bir nokta olduğunu dile getiren SAVTEK Dergisi GYY Yusuf Alabarda, "PKK'nın bu noktadan çekiliyor olması bir şeyin başlangıç noktası olması açısından kıymetlidir. PKK'nın Zap'ı boşaltıyorum demesi çok önemli bir milattır" Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde PKK varlığı yoktur. PKK kendini feshetmiştir" dedi.

PKK'NIN ZAP KARARI YUNANI RAHATSIZ ETTİ

Terör örgütü PKK'nın IKBY sınırlarında yer alan Zap kampında çekildiğini duyurması Yunanistan'da da gündem oldu. PKK'nın Zap'ı boşaltmasını hazmedemeyen Yunan basını, çekilmeyi "korkunç yenilgi", "yeni bir utanç verici adım" olarak nitelendirdi.

PKK'nın Zap'tan çekilmenin, bölgedeki çatışma riskinin artık tamamen ortadan kalktığı anlamına geldiğini yazan Yunan basını bunun "Türkiye'den tamamen çekilme" açıklamasının devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Ölümle dans ettiler! Bir motosiklete 5 kişi bindiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.