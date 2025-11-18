PKK'nın Zap'tan çekilmesi Türkiye düşmanlarını rahatsız etti: Korkunç yenilgi

26 Ekim'de Türkiye'den çekildiğini duyuran terör örgütü PKK'dan yeni bir çekilme açıklaması daha geldi.

Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırlarında yer alan Zap kampında çekildiğini duyurdu. Çekilmenin 16 Kasım akşamı itibarıyla başladığı bildirildi.

ALABARDA: ZAP'IN BOŞALTILMASI MİLATTIR

Zap'ın PKK tarafından boşaltılmasının önemli bir nokta olduğunu dile getiren SAVTEK Dergisi GYY Yusuf Alabarda, "PKK'nın bu noktadan çekiliyor olması bir şeyin başlangıç noktası olması açısından kıymetlidir. PKK'nın Zap'ı boşaltıyorum demesi çok önemli bir milattır" Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde PKK varlığı yoktur. PKK kendini feshetmiştir" dedi.

PKK'NIN ZAP KARARI YUNANI RAHATSIZ ETTİ

Terör örgütü PKK'nın IKBY sınırlarında yer alan Zap kampında çekildiğini duyurması Yunanistan'da da gündem oldu. PKK'nın Zap'ı boşaltmasını hazmedemeyen Yunan basını, çekilmeyi "korkunç yenilgi", "yeni bir utanç verici adım" olarak nitelendirdi.

PKK'nın Zap'tan çekilmenin, bölgedeki çatışma riskinin artık tamamen ortadan kalktığı anlamına geldiğini yazan Yunan basını bunun "Türkiye'den tamamen çekilme" açıklamasının devamı niteliğinde olduğunu belirtti.