PKK’ya ortak operasyon
Terör örgütü PKK’nın Irak’taki kamplarına yönelik operasyonların arttığı bir dönemde Bağdat’tan ortak mücadele açıklaması geldi. Fetih Koalisyonu liderlerinden Fazıl Fetlavi, Irak ordusuna PKK’lı teröristlere karşı Türkiye ile ortak çalışma emri verildiğini söyledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’taki terör örgütü PKK kamplarına yönelik hava operasyonları artarak devam ediyor. Operasyonlar konusunda bugüne kadar suskun kalan Bağdat yönetiminin Türkiye ile ülkedeki PKK varlığını yok etmek üzere anlaştığı bildirildi.
ORDUYA EMİR
Irak Meclisi milletvekili ve Fetih Koalisyonu liderlerinden Fazıl Fetlavi, PKK’nın bölgeden çıkarılması konusunda Irak ile Türkiye hükümetlerinin anlaştığını söyledi. Irak medyasına konuşan Fetlavi, Bağdat yönetiminin güvenlik güçlerine PKK’ye karşı Türkiye ile uyumlu hareket etmeleri konusunda gerekli emirleri verdiğini dile getirdi. Fetlavi, ordunun ‘Türkiye ile uyumlu hareket’ etmesinin ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi. Irak hükümetinin terör konusunda başta Türkiye’de olmak üzere diğer komşu ülkeler ile ortak hareket etmesi gerektiğini savunan Fetih Koalisyonu parlamenteri, “PKK’nın bölgeden çıkarılması ancak İran, Irak ve Türkiye’nin ortak hamleleriyle gerçekleşebilir” ifadelerini kullandı.
YPG işgali Esad’a pahalıya mal oldu
Suriye’de Beşşar Esad rejiminin kontrolündeki alanlarda benzin krizi baş gösterdi. Terör örgütü YPG/PKK’nın ülkenin petrol sahalarının yüzde 70’ini işgal etmesi krizin başlıca nedenleri arasında bulunurken, petrolü işleyecek rafinerilerin savaş nedeniyle tahrip olması, eldeki petrolden akaryakıt elde edilmesini engelledi.
AA muhabirlerinin Şam, Halep, Lazkiye ve Tartus illerindeki kaynaklardan derlediği bilgilere göre, benzin istasyonlarının önünde yüzlerce araçlık kuyruklar oluştu. Şehir merkezlerinde trafik kilitlenirken, araç sahipleri, kuyrukta sabahladı. Krizin patlak vermesi üzerine rejim, vatandaşlara dolum kartları dağıtarak belirlenen zaman dilimlerinde belli miktar benzin hakkı verdi. Buna göre, binek araç sahiplerine her 5 günde bir toplam 20 litre, ticari araç sahiplerine ise her 48 saatte bir toplam 20 litre benzin satılabilecek. Rejimin gerekli adımları atmadığını düşünen halk, krizini devam etmesinden endişe duyuyor.
Sincar’a harekat sinyali
Bağdat yönetiminden Irak ordusuna gelen terör örgütü PKK’ya karşı Türk Silahlı Kuvvetleri’yle koordineli çalışma emri, bölgede gelecekte gerçekleşmesi planlanan operasyonlar hakkındaki spekülasyonları da beraberinde getirdi. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi medyası iki ülkenin Sincar’daki PKK kamplarına harekat düzenleyebileceğini yazdı. Basnews sıradaki hedefin Sincar’daki teröristler olduğunu belirtirken, K24 ise söz konusu operasyonlara İran destekli Iraklı Haşdi Şabi milislerinin de dahil olacağını öne sürdü.
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