PKK’ya ortak operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’taki terör örgütü PKK kamplarına yönelik hava operasyonları artarak devam ediyor. Operasyonlar konusunda bugüne kadar suskun kalan Bağdat yönetiminin Türkiye ile ülkedeki PKK varlığını yok etmek üzere anlaştığı bildirildi.

ORDUYA EMİR

Irak Meclisi milletvekili ve Fetih Koalisyonu liderlerinden Fazıl Fetlavi, PKK’nın bölgeden çıkarılması konusunda Irak ile Türkiye hükümetlerinin anlaştığını söyledi. Irak medyasına konuşan Fetlavi, Bağdat yönetiminin güvenlik güçlerine PKK’ye karşı Türkiye ile uyumlu hareket etmeleri konusunda gerekli emirleri verdiğini dile getirdi. Fetlavi, ordunun ‘Türkiye ile uyumlu hareket’ etmesinin ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi. Irak hükümetinin terör konusunda başta Türkiye’de olmak üzere diğer komşu ülkeler ile ortak hareket etmesi gerektiğini savunan Fetih Koalisyonu parlamenteri, “PKK’nın bölgeden çıkarılması ancak İran, Irak ve Türkiye’nin ortak hamleleriyle gerçekleşebilir” ifadelerini kullandı.

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